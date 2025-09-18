推廣交通安全觀念 「我的新北市」粉專留言分享抽好禮

新北市府新聞局與插畫IP「柴語錄」合作，於粉專「我的新北市」推出「友善新北 從停讓開始」線上活動。（圖由新北市新聞局提供）

2025/09/18 16:53

〔記者黃子暘／新北報導〕為推廣交通安全觀念，新北市府新聞局與插畫IP「柴語錄」合作，於粉專「我的新北市」推出「友善新北 從停讓開始」線上活動，新聞局長李利貞說，線上活動即起至24日，民眾透過留言、分享等方式參加，有機會抽到精美小禮物，也盼大眾一同響應「停讓，由我開始」觀念，駕駛人行經路口應減速慢行，行人則應遵守交通號誌，過斑馬線不滑手機。

李利貞表示，這次活動與柴語錄合作，希望透過幽默生動的場景，把交通安全觀念轉化為溫暖、親切的提醒，並推出「車輛慢看停、行人安全行」、「不超速、不搶快、保持安全距離」等主題圖文；相關線上活動自即起至9月24日止，期間民眾到「我的新北市」粉專參與貼文互動，並完成指定留言內容，有機會抽中限量精美小禮物。

新聞局提醒，駕駛人行經路口應減速慢行，不搶快、不超速，注意來車與行人，行人則應遵守號誌規範，走斑馬線、不滑手機，並確認車輛完全停下後再通過，也提醒駕駛與前車保持安全距離，保留足夠反應時間，降低追撞風險，一同營造安全、友善的交通環境。

