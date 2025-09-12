全國自來水漏水率13.6％但台中這區就高達83％ 台水結合美光搶救

台水公司李嘉榮（左）與美光簽訂合作降低漏水率計畫，美光捐贈4710萬元支持檢漏修復及管線汰換，預計該小區在明年底完工後，將漏水率從83%降至10%以下。（記者蔡淑媛攝）

2025/09/12 14:00

〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中市一天用水量高達140萬公噸，但自來水管線老舊，漏水率達13.6%，高於全國平均11.99%，其中北屯區進化北路、崇德路和太原路一帶的供水小區，漏水率甚至高達83.25%，台水公司推動降低漏水率計畫，美光記憶體公司率先響應，捐贈4710萬元支持檢漏修復及管線汰換，預計明年底完成，將漏水率降至10%以下。

台水公司與美光今（12）日舉行捐贈協議簽署記者會，由台水公司董事長李嘉榮率領團隊，和美光全球環安衛及永續副總裁Elizabeth Elroy、台灣美光前段晶圓製造暨營運副總裁鍾聯彬共同出席，在經濟部副司長劉起孝及台中市府副秘書長林育鴻見證下，公開簽署合作協議，政府與企業共同守護台灣珍貴水資源，投入改善工程。

台水執行10年降低漏水計畫，全國平均漏水率從19.55%降至11.99，新北、台南、高雄漏水率約7%，全國最低，基隆、屏東為19%則最高，台中市因為管線老舊，供水量又大，漏水率較高，為13.6%，其中「台中崇德北興小區」北屯區進化北路、崇德路和太原路一帶的供水區有2000多個用戶，管線約5.5公里，有99%是塑膠水管又老舊，水量供應又大，漏水率近83%，每日供水量有7431公噸，但實際售水量僅1245公噸，等於每天漏水6186公噸，以台水水費計價，每個月浪費約220萬的自來水。

李嘉榮說，美光捐贈4710萬元，支持台水推動崇德地區老舊管線更新，今天簽約後將進行第一階段的管線檢漏與漏水修復，明年3月市府核發路證後進場施工，進行管線汰換，將配水管更新成延性鑄鐵管、給水管改為不鏽鋼波狀管， 更加堅固耐用，預計明年12月底前完工。

台水今年再推動全國8年「降低漏水率計畫」，再投入808億元，目標漏水率10%以下，其中台中市每年就投入10億，李嘉榮強調，水公司汰換老舊管線，強化水網，降低區域漏水率，讓供水更穩定，美光給予支持，則加速老舊區域的更新。

台灣美光營運副總裁鍾聯彬說，針對水資源利用，公司努力開源節流，台中市是最大的生產基地，協助降低漏水，在桃園石門水庫等地有復育水資源再生計畫，自己廠區也努力製程優化，節流水資源，一滴水用3次。

台水公司推動降低漏水率計畫，進行檢漏修復及管線汰換。（台水提供）

