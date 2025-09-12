為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    全國自來水漏水率13.6％但台中這區就高達83％ 台水結合美光搶救

    台水公司李嘉榮（左）與美光簽訂合作降低漏水率計畫，美光捐贈4710萬元支持檢漏修復及管線汰換，預計該小區在明年底完工後，將漏水率從83%降至10%以下。（記者蔡淑媛攝）

    台水公司李嘉榮（左）與美光簽訂合作降低漏水率計畫，美光捐贈4710萬元支持檢漏修復及管線汰換，預計該小區在明年底完工後，將漏水率從83%降至10%以下。（記者蔡淑媛攝）

    2025/09/12 14:00

    〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中市一天用水量高達140萬公噸，但自來水管線老舊，漏水率達13.6%，高於全國平均11.99%，其中北屯區進化北路、崇德路和太原路一帶的供水小區，漏水率甚至高達83.25%，台水公司推動降低漏水率計畫，美光記憶體公司率先響應，捐贈4710萬元支持檢漏修復及管線汰換，預計明年底完成，將漏水率降至10%以下。

    台水公司與美光今（12）日舉行捐贈協議簽署記者會，由台水公司董事長李嘉榮率領團隊，和美光全球環安衛及永續副總裁Elizabeth Elroy、台灣美光前段晶圓製造暨營運副總裁鍾聯彬共同出席，在經濟部副司長劉起孝及台中市府副秘書長林育鴻見證下，公開簽署合作協議，政府與企業共同守護台灣珍貴水資源，投入改善工程。

    台水執行10年降低漏水計畫，全國平均漏水率從19.55%降至11.99，新北、台南、高雄漏水率約7%，全國最低，基隆、屏東為19%則最高，台中市因為管線老舊，供水量又大，漏水率較高，為13.6%，其中「台中崇德北興小區」北屯區進化北路、崇德路和太原路一帶的供水區有2000多個用戶，管線約5.5公里，有99%是塑膠水管又老舊，水量供應又大，漏水率近83%，每日供水量有7431公噸，但實際售水量僅1245公噸，等於每天漏水6186公噸，以台水水費計價，每個月浪費約220萬的自來水。

    李嘉榮說，美光捐贈4710萬元，支持台水推動崇德地區老舊管線更新，今天簽約後將進行第一階段的管線檢漏與漏水修復，明年3月市府核發路證後進場施工，進行管線汰換，將配水管更新成延性鑄鐵管、給水管改為不鏽鋼波狀管， 更加堅固耐用，預計明年12月底前完工。

    台水今年再推動全國8年「降低漏水率計畫」，再投入808億元，目標漏水率10%以下，其中台中市每年就投入10億，李嘉榮強調，水公司汰換老舊管線，強化水網，降低區域漏水率，讓供水更穩定，美光給予支持，則加速老舊區域的更新。

    台灣美光營運副總裁鍾聯彬說，針對水資源利用，公司努力開源節流，台中市是最大的生產基地，協助降低漏水，在桃園石門水庫等地有復育水資源再生計畫，自己廠區也努力製程優化，節流水資源，一滴水用3次。

    台水公司推動降低漏水率計畫，進行檢漏修復及管線汰換。（台水提供）

    台水公司推動降低漏水率計畫，進行檢漏修復及管線汰換。（台水提供）

    台水公司推動降低漏水率計畫，進行檢漏修復及管線汰換。（台水提供）

    台水公司推動降低漏水率計畫，進行檢漏修復及管線汰換。（台水提供）

    台水公司推動降低漏水率計畫，美光記憶體公司率先響應，捐贈4710萬元支持檢漏修復及管線汰換。（記者蔡淑媛攝）

    台水公司推動降低漏水率計畫，美光記憶體公司率先響應，捐贈4710萬元支持檢漏修復及管線汰換。（記者蔡淑媛攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播