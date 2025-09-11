國外網友問台灣觀光哪裡會踩雷？「1景點」慘遭負評洗版

台中彩虹眷村慘遭壓倒性批評。（資料照）

〔即時新聞／綜合報導〕一篇國外網友在社群論壇Reddit發起的討論「到台灣旅遊，有哪些景點是你絕對應該避開的？」掀起熱烈回應。其中，留言區被台中的「彩虹眷村」洗版，且幾乎是一面倒的批評；另外，新北市九份則被不少網友推薦值得一訪。

一名國外網友今日在Reddit發文，詢問「到台灣旅遊，有哪些景點是你絕對應該避開的？」引發熱議，其中被點名最多次的，就是台中景點彩虹眷村。有網友提到，那裡又小、離市中心又遠，甚至距離其他景點也很遠，除了拍照之外「沒有什麼事情可做」。還有網友指出，他6年前曾經去過彩虹眷村，但現在已經完全不同；也有網友說，彩虹眷村以前很大，現在拆了很多地方，只剩下幾條小巷，「它已經被開發商毀掉了」。

還有一名網友沉痛表示，他太太在2019年曾帶自己的媽媽和祖母到台灣旅行，當時她們第一次來台，那次她們去了彩虹眷村，還順道在附近一家小咖啡廳坐了一下，從那之後，彩虹眷村成了她們對台灣的美好記憶來源；最近他岳母和媽媽一起來台，特地安排去了台中。他說，當時生病在旅館的他，和岳母都還沒去過彩虹眷村，「但要說我太太和我媽媽有多失望，怎麼形容都不夠。我們只待了5分鐘就離開了。」

除了台中彩虹眷村被大量點名，且被留言幾乎一致地批評外，其他景點例如日月潭、九份老街、墾丁等，雖也被提及，但也有不少擁護者駁斥。其中，不少國外網友認為九份非常值得前往參觀，「晚上景色、茶館都棒極了！」「九份人少的時候超美，有很多精緻的小店可以逛」，但最大的缺點就是「人太多」，建議等到人少的時候再去。

另外，不少網友提到，很多景點都很棒，但這些地方在週末、假日，尤其是夏天，都會因為大量遊客湧入而變得非常糟糕。

九份獲得不少國外網友好評。（新北觀旅局提供）

