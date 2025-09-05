為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    時代的眼淚！國光客運9/8退出西螺轉運站 乘客不捨揮手告別

    習慣搭乘國光客運的乘客對停駛很不捨。（記者黃淑莉攝）

    習慣搭乘國光客運的乘客對停駛很不捨。（記者黃淑莉攝）

    2025/09/05 18:49

    〔記者黃淑莉／雲林報導〕國光客運9月8日起全面停駛台南、高雄、屏東等國道路線，也結束西螺轉運站經營，這幾天不少購買無限期優待票的乘客到西螺轉運站辦理退票，多名老乘客感嘆，以後搭車不方便了，有人說要轉搭高鐵。西螺鎮民則無奈說，時代眼淚！

    西螺鎮民李先生說，西螺沒有火車站，有國1交流道，民眾習慣搭乘國光號南來北往，這是4、5、6年級生共同的回憶，隨著交通運輸工具普及，班次減少，目前還有行駛台北、桃園、中壢、高雄、楠梓及屏東。

    在西螺轉運站工作7、8年的廖小姐表示，每天搭乘的乘客幾乎都是老面孔，有的沒幾天就搭一次，甚至誰固定搭哪一班車她都記得，假日時偶爾會有外地旅客，聽到國光要停駛國道、退出西螺轉運站很捨不得。

    廖小姐這幾天照常上班售票，也辦理退票，空檔時送乘客上車，她站在車外向乘客揮手道別，乘客也不捨揮手回應。

    一名忠實乘客拿了多張票來退票，她說因為經常要到高雄，住在西螺市區，可以自己到轉運站搭車，停駛之後，就要麻煩家人載到交流道附近的統聯站或到虎尾高鐵站搭高鐵。

    另有老乘客說，國光的乘客多數為中老年人，停駛對他們衝擊很大，以後想出遠門變困難。

    雲林縣交通工務局指出，國光停駛西螺路線將由統聯客運接手，乘車地點改到西螺交流道附近的統聯站點，至於西螺轉運站未來會由西螺鎮公所重新招商。

    在西螺轉運站工作7、8年的廖小姐這幾天正常上班。（記者黃淑莉攝）

    在西螺轉運站工作7、8年的廖小姐這幾天正常上班。（記者黃淑莉攝）

    西螺轉運站由國光客運經營，因9月8日停駛國道路線，也將退出西螺轉運站。（記者黃淑莉攝）

    西螺轉運站由國光客運經營，因9月8日停駛國道路線，也將退出西螺轉運站。（記者黃淑莉攝）

    西螺轉運站售票處張貼停駛公告。（記者黃淑莉攝）

    西螺轉運站售票處張貼停駛公告。（記者黃淑莉攝）

    西螺轉運站由國光客運經營，因9月8日停駛國道路線，也將退出西螺轉運站。（記者黃淑莉攝）

    西螺轉運站由國光客運經營，因9月8日停駛國道路線，也將退出西螺轉運站。（記者黃淑莉攝）

