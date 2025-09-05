為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    彰化縣府普度 不燒紙錢改推「以功代金」

    彰化縣政府今提前舉辦中元普度祭典，縣長王惠美帶領縣府主管、員工在縣府廣場誠心祭拜。（彰化縣政府提供）

    彰化縣政府今提前舉辦中元普度祭典，縣長王惠美帶領縣府主管、員工在縣府廣場誠心祭拜。（彰化縣政府提供）

    2025/09/05 17:49

    〔記者張聰秋／彰化報導〕明天（6日）就是中元節，剛好遇上週六休假，彰化縣政府特地提前一天，今天下午在縣府廣場舉辦普度祭典。縣長王惠美帶領縣府主管、員工誠心祭拜，鮮花素果、紅龜粿和餅乾、泡麵等供品擺滿桌，場面莊重卻不失親民。

    普度儀式簡單而隆重，主祭者恭讀消災祈福普度文，特別迎請「普度公」作主。今年普度特別響應環保，祭拜金紙一張也沒在現場燒，全數由縣府環保局集中收取，送往溪州焚化爐，在經法師淨爐後統一焚燒。

    王惠美說，藉此以實際行動推動減香、減紙錢，盼以簡單隆重的儀式祈求國泰民安、風調雨順，也帶頭示範環保祭祀的新風氣。

    除了紙錢集中處理，縣府環保局也推「以功代金」，鼓勵大家用捐款替代燒紙錢。今年推出多項好禮，即日起到9月28日前在四大超商響應「以功代金」捐款給彰化縣的社福團體，憑收據上傳至環保局LINE帳號，可兌換文創咖啡包，單筆捐款300元以上再送植物小盆栽。

    環保局呼籲，祭祀不一定要燒紙錢，透過行善同樣能達到冥陽兩利。

    彰化縣府今在縣府中庭與廣場舉辦中元普度祭典，場面莊重卻不失親民。（彰化縣政府提供）

    彰化縣府今在縣府中庭與廣場舉辦中元普度祭典，場面莊重卻不失親民。（彰化縣政府提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播