彰化縣府普度 不燒紙錢改推「以功代金」

彰化縣政府今提前舉辦中元普度祭典，縣長王惠美帶領縣府主管、員工在縣府廣場誠心祭拜。（彰化縣政府提供）

2025/09/05 17:49

〔記者張聰秋／彰化報導〕明天（6日）就是中元節，剛好遇上週六休假，彰化縣政府特地提前一天，今天下午在縣府廣場舉辦普度祭典。縣長王惠美帶領縣府主管、員工誠心祭拜，鮮花素果、紅龜粿和餅乾、泡麵等供品擺滿桌，場面莊重卻不失親民。

普度儀式簡單而隆重，主祭者恭讀消災祈福普度文，特別迎請「普度公」作主。今年普度特別響應環保，祭拜金紙一張也沒在現場燒，全數由縣府環保局集中收取，送往溪州焚化爐，在經法師淨爐後統一焚燒。

王惠美說，藉此以實際行動推動減香、減紙錢，盼以簡單隆重的儀式祈求國泰民安、風調雨順，也帶頭示範環保祭祀的新風氣。

除了紙錢集中處理，縣府環保局也推「以功代金」，鼓勵大家用捐款替代燒紙錢。今年推出多項好禮，即日起到9月28日前在四大超商響應「以功代金」捐款給彰化縣的社福團體，憑收據上傳至環保局LINE帳號，可兌換文創咖啡包，單筆捐款300元以上再送植物小盆栽。

環保局呼籲，祭祀不一定要燒紙錢，透過行善同樣能達到冥陽兩利。

彰化縣府今在縣府中庭與廣場舉辦中元普度祭典，場面莊重卻不失親民。（彰化縣政府提供）

