    防公共工程興建破壞排水系統 新北水利局2年查核78件無虞

    台灣省水利技師公會藉空拍檢視土城司法園區內沉砂池及滯洪池。（新北市水利局提供）

    台灣省水利技師公會藉空拍檢視土城司法園區內沉砂池及滯洪池。（新北市水利局提供）

    2025/09/01 12:57

    〔記者黃政嘉／新北報導〕新北市府為避免市政建設工程不慎，影響地下排水系統，進而造成積水，水利局2023年起採取創新查核機制，針對轄內在建工程，全面檢視公共工程涉及排水設施，以及施工對排水設施的潛在影響，從源頭防範潛在風險，水利局雨水下水道工程科長游蕙綾表示，至今累計檢查78件，皆排水無虞。

    水利局導入的創新查核機制，台灣省水利技師公會也協同審查，像利用空拍檢視土城司法園區內沉砂池及滯洪池，確保大雨時可發揮滯洪效果；淡江大橋工程臨時滯洪設施檢查，降低施工期間工區及周遭道路積水風險；施工單位是否依核准圖說保護排水設施、有無任意填塞或破壞箱涵與管線、施工便道是否阻礙水流，以及工程完竣後，排水設施是否確實復原等面向。

    游蕙綾說，至今檢查的78件，原則上都是可以在工地做調整的，例如施工圍籬會有防溢座，防止工地的髒水外流，但防溢座可能也把側溝圍起來，影響雨天排水，透過查核機制，加強確認，若有不符規定的項目，水利局皆要求限期改善。

    水利局長宋德仁指出，新北市地狹人稠，重大工程如火如荼地展開，日常道路挖掘頻繁，一旦排水設施受損或遭阻礙，就可能導致積水，甚至釀成災情，透過事前查核與持續監督的機制，降低施工對排水系統的衝擊。

    新北市淡江大橋工程臨時滯洪設施檢查，降低積水風險。（新北市水利局提供）

    新北市淡江大橋工程臨時滯洪設施檢查，降低積水風險。（新北市水利局提供）

