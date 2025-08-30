供彰投民生用水鳥嘴潭上游擬蓋垃圾掩埋場 環團炸鍋要求南投縣府退件

鳥嘴潭人工湖蓄水量達1450萬噸，是全國最大的人工湖，未來將肩負南投與彰化供水重任。（彰化縣政府提供）

2025/08/30 16:20

〔記者張聰秋、張協昇／彰化報導〕斥資219億元打造、預計明年全面供水的南投縣鳥嘴潭人工湖，被視為彰化、南投的「救命水」，卻傳出人工湖集水區上游埔里鎮有業者申請設置垃圾掩埋場。環保團體與地方自救會今（30日）在彰化縣議會召開記者會，痛批南投縣政府至今不願劃設水源保護區，等同放任污染源，要求縣府立刻退回申請案，並劃設「水源水質水量保護區」，守護彰化、南投用水安全。

對此，南投縣政府表示，鳥嘴潭所屬烏溪流域是中央管轄河川，是否設置水質水源水量保護區，是中央權責，惟縣府要求不能有污染水源情形發生，確保飲用水與民生用水的安全。至於業者申設廢棄物掩埋場，縣府將依法審查、嚴格把關。

在場環團與自救會成員高喊「守護筊白筍」、「禁設掩埋場」、「保護鳥嘴潭」、「彰投喝好水」口號，今年年初竣工的鳥嘴潭人工湖，明年將提供北彰化與草屯地區每日25萬噸飲用水，呼籲中央及地方正視此案。

台灣水資源保育聯盟理事長陳椒華表示，依《自來水法》第11條及《飲用水管理條例》第5條規定，自來水保護區內禁止設置垃圾掩埋場，但水利署、水公司與南投縣府至今未劃設保護區。今年7月水利署已發函提醒南投縣府應禁止設置掩埋場，南投縣府更應該從源頭把關，而不是讓申請案進入審查程序。

與會的彰化縣議員吳韋達指出，彰化每日用水需求約44萬噸，鳥嘴潭提供其中的21萬噸，是關鍵的供水來源，但上游至今仍缺乏保護，令人憂心。他呼籲南投縣府，在正式劃設保護區前，應先依水利署「加強鳥嘴潭人工湖上游水源保護方案」的要求，制定相關規範並要求業者撤案，才能避免不當開發影響下游水質。

南投水環境關懷聯盟發起人吳宗澤也說，埔里近年開發壓力不斷，無論旅館或掩埋場，都會衝擊生態與灌溉，南投縣府不該一意孤行，應嚴格把關。身兼反掩埋場自救會會長的南投縣議員蘇昱誠說，此次掩埋場面積26公頃，可掩埋245萬立方公尺廢棄物，「一旦滲漏，影響的不只埔里，而是整個彰投民眾。」

除了潛在的垃圾掩埋場污染，環團也揭露更深層的隱憂。彰化縣環境保護聯盟理事吳麗慧表示，根據水公司近年來的檢測數據，未來供應彰化地區的鳥嘴潭水源竟驗出微量的「鉬」和「銦」等稀有金屬，這些都是半導體產業才會使用的物質，雖然目前未超標，但長期下來仍可能危害居民健康。

環保團體質疑鳥嘴潭水質檢測竟驗出稀有金屬，要求中央與地方嚴格把關，避免污染危及民生用水。（記者張聰秋攝）

