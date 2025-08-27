為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    宜蘭阿蘭城湧泉藏危機 二寶媽探池深腳滑險溺水

    宜蘭阿蘭城湧泉是蓄水池非泳池，管理單位公告呼籲民眾水深危險勿靠近。（記者王峻祺攝）

    宜蘭阿蘭城湧泉是蓄水池非泳池，管理單位公告呼籲民眾水深危險勿靠近。（記者王峻祺攝）

    2025/08/27 09:46

    〔記者王峻祺／宜蘭報導〕宜蘭縣員山鄉阿蘭城湧泉藏危機，管理單位農田水利署明文規定是蓄水池非泳池，禁止民眾戲水，不過仍有不少遊客無視禁令。有二寶媽替孩子探水深，因踩到池底滑石險溺水，遭老公誤會「激烈玩水」，最後拚盡老命游回岸邊才脫困，趕緊發文示警。目前因無法可管，相關單位僅能極力勸導，呼籲遊客自律。

    阿蘭城湧泉是農田水利署設置的蓄水池，因泉水冰涼且清澈，被當地民眾當作戲水勝地，現場因還留有盥洗區，易被慕名而來的外地客當作泳池，不過因發生多起民眾遭池底尖銳石頭、瓶罐割傷腳底及溺水意外，水利署設置告示牌，警告水深勿近。

    由於暑期炎熱，許多民眾無視禁令下水，就有1名二寶媽和家人前往戲水，先幫孩子下池探水深，未料踩到石頭和爛泥後打滑踩不到底，僅能拚命往岸邊游自救。最後她發文示警「孩子都看得出媽媽溺水，就老公以為是激烈玩水」，呼籲大家真的要小心。

    當地陳姓居民說，蓄水池平均水深120至150公分，季節不同因湧泉量多寡，還會再影響高度，水池清澈見底易被誤會很淺，但一跳下水後，才會發現踩不到底，需要格外注意；一旁有50公分淺水區，多半是居民洗滌衣物用，建議在那邊泡腳較安全，還有魚群圍繞腳邊。

    由於阿蘭城湧泉蓄水池已公告禁止民眾下水，相關單位表示將會強化宣導，員山鄉公所則呼籲民眾自律，注意自身安全。

    宜蘭阿蘭城湧泉有淺水區，吸引民眾泡腳欣賞魚群。（記者王峻祺攝）

    宜蘭阿蘭城湧泉有淺水區，吸引民眾泡腳欣賞魚群。（記者王峻祺攝）

    宜蘭阿蘭城湧泉常吸引民眾前往戲水消暑。（記者王峻祺攝）

    宜蘭阿蘭城湧泉常吸引民眾前往戲水消暑。（記者王峻祺攝）

