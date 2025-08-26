為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    新北部分無性別友善廁所 議員籲加強建置 並提供免費生理用品

    新北市推動「性別友善廁所標章計畫」，市議員山田摩衣質詢指出，目前仍有部分行政區未設置性別友善廁所，呼籲市府加速執行。圖為市民廣場友善廁所。（新北市環保局提供）

    2025/08/26 18:35

    〔記者黃子暘／新北報導〕新北市推動「性別友善廁所標章計畫」，市議員山田摩衣質詢指出，目前仍有部分行政區未設置性別友善廁所，呼籲市府加速執行之餘，也希望所有性別友善廁所提供免費生理用品，同時檢討男女廁比例失衡的問題，在今年底前完成設置。環保局長程大維表示，新北率先推動性別友善廁所，針對廁所建置與生理用品等貼心措施，願納入輔導計劃推動、建置。

    山田摩衣表示，新北市已建檔公廁總數5973座，其中有5414座獲評為特優級，成績佳，但宗教類場所的公廁表現相對落後，部分廁所還出現評鑑退步情形，希望市府輔導相關單位改善，確保公廁服務品質。

    此外，山田摩衣也建議，性別友善廁所應配置免費生理用品，落實月經平權，也應檢討並改善男女廁設置比例失衡的情況，展現新北對多元族群及性別平等的重視。

    程大維回應，新北率先推動性別友善廁所，設計包括標章、目標值等目標，針對議員建議廁所建置與生理用品等貼心措施，願納入輔導計劃推動、建置。

