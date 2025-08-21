宜蘭員山紅心芭樂盛產 今年甜度達13度

宜蘭員山紅心芭樂今年盛產，甜度達13度。（圖由宜蘭縣府提供）

2025/08/21 13:08

〔記者王峻祺／宜蘭報導〕宜蘭員山鄉紅心芭樂進入盛產期，種植面積40公頃，年產量逾1千公噸，今年氣候好品質佳，甜度高達13度，目前零售價每台斤約70至80元，宜蘭縣政府今天攜手員山鄉農會推廣行銷，力邀民眾「吃軟不吃硬」，把握產季搶購。

宜蘭縣代理縣長林茂盛說，員山紅心芭樂主要栽種大枕山農業區，區內無工業污染，優良自然環境與生態條件，加上果農專業栽培技術，讓果型完整、香氣濃郁，口感細緻滑順外，又富含維他命C，果皮金黃帶有紅暈的特色識別，正是台灣在地「正宗軟熟系番石榴」的代表品種，極受市場喜愛。



員山鄉農會總幹事游長峰說，大枕山地區產量占全國90％以上，堪稱紅心芭樂故鄉，每年8月至秋冬為主產季，今年員山天候順遂品質極佳，甜度達13度，市場供不應求。

他說，紅心芭樂要挑果皮轉黃、略帶紅暈的外型，果肉才會達深紅且香氣濃郁，夏秋所產果粒較大，秋冬則較小不過香氣更濃，消費者可依個人喜好選購，但因都屬於軟熟型品種不耐久放，建議購回後保留原包裝的塑膠套與舒果網，冷藏保存儘早食用。

宜蘭縣政府農業處表示，員山紅心芭樂目前零售價每台斤約70至80元，主要以產地直銷與宅配方式供應，歡迎全國消費者即日起至枕山地區產地果園直接選購，或洽詢員山鄉農會03-9222161轉22訂購。

