    清查台師大周台英、陳忠慶10件研究倫理 教育部：8件違法

    教育部常次朱俊彰說明台師大女足案所涉研究倫理問題後續調查情形。（記者楊綿傑攝）

    2025/08/12 19:16

    〔記者楊綿傑／台北報導〕台師大女足抽血案涉及周台英與陳忠慶違反研究倫理問題，教育部表示，目前完成清查的台師大的10件研究案中，8件有不合規定或現有資料無法判斷之情況，教育部會進行裁罰，也會要求台師大召開教評會；而擴大到體育學門的調查，則涉及23校，已商定檢核內容，要求學校1個月內完成清查。

    教育部常次朱俊彰說明，陳師與周師有29件涉及使用血液樣本的研究案，已請學校完成清查，其中有14件是同學陳情或外界檢舉，已進行實地查核。台師大的10件已經完成，8件有至少有1項不符合人體實驗研究法規定的事項，或是現有資料無法判斷人體實驗研究法是否落實，1件判斷沒有不符合項目，1件尚未開始進行。

    針對這些新事證，朱俊彰表示，內容包括知情同意書簽署是後補的、受試者權力對等關係未揭露、抽血者資格與計畫內容不符合，也有未成年學生在沒有法定代理人同意下被抽血等情形。

    教育部會針對涉及違反研究倫理部分，裁罰研究者、研究機關；若學校IRB有違反，則會予以解散或停權。此外，也會要求台師大再召開教評會、考績會等進一步議處，若是校方正在審議程序，則併同審查。而國科會針對專題計畫補助要點中，若涉及違反要點事項，則會要求研究單位、研究者中止補助或追回補助款等，針對研究者本人也會有類似停權的處分。

    此外，國科會先前已針對整個體育學門涉及血液樣本的部分，清查出共97案。朱俊彰說，共涉及23所學校，會議有針對如何要求學校進行審查商定具體檢核項目，一樣會要求學校針對是否通過學校審查、有無受試者保護、血液樣本的流向、血液樣本的執行、受試費用、受試者名冊等，並請學校1個月內完成清查。

    朱俊彰補充，事件一開始先著重在學生權益保護，接下來再進行周師及陳師乃至於整個體育學門研究倫理的清查，後續會要求學校針對校長、相關行政人員在處理包括霸凌事件、執行IRB上的疏失與責任，要求1個月內提送檢討報告給教育部。教育部會針對校長部分作檢視，如確有違失就會提到考紀會，如果是校內人員有違失，就會請學校進行校內懲處。

