    首頁　>　生活

    當過9年流浪教師 賴玉帆獲聘宜蘭大進國小校長蹲點圓夢過程勵志

    宜蘭縣大進國小新科校長賴玉帆當過9年流浪教師。（記者江志雄攝）

    2025/08/11 13:57

    〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭縣大進國小新科校長賴玉帆當過9年流浪教師，「流浪」期間，白天四處代課、兼課，晚上到補習班上課，2016年縣內正式教師開缺，以榜首之姿擠進教甄窄門，今年更通過校長遴選，雖然通往夢想之路歷經波折，他不怕困難勇往直前，終於開啟人生新篇章。

    宜蘭縣國中小學新任校長最近陸續交接，其中賴玉帆具有流浪教師背景。昔日國小恩師、宜蘭新生國小校長陳銘珍今天（11日）受訪時說，賴玉帆大學畢業時，許多縣市國小正式教師不開缺，許多師範學院畢業生陸續轉職，但他堅持理想，待在宜蘭家鄉長期「蹲點」順利圓夢，過程相當勵志。

    43歲的賴玉帆從小就立志當老師，考進台東師範學院數學教育系，2004年大學畢業，隔年回到宜蘭實習，當年宜蘭縣國小正式教師已不開缺，服完近2年兵役後，曾到台北、桃園、花蓮等地參加教甄，但因僧多粥少而名落孫山，隨即跑遍大半個宜蘭當起流浪教師，他在這段時間厚植實力等待機會。

    經過漫長等待，宜蘭縣國小正式教師2016年重新開缺，賴玉帆參加普通缺甄試，以最高分錄取，結束9年「流浪」生涯，完成當老師的心願，他在七賢國小執教9年，今年通過遴選獲聘大進國小校長。

    賴玉帆表示，大進國小是以探索教育為主題的公辦公營實驗小學，涵蓋金色童年、國際通識、生活達人、移動教室4大主軸，透過多元學習型態，培養孩子生活必備技能，他上任後將竭盡所能，把學校營造成快樂的學習園地。

    宜蘭縣大進國小是以探索教育為主題的公辦公營實驗小學。（記者江志雄攝）

    「生活達人」被大進國小列入教育4大主軸之一。（記者江志雄攝）

