台南災後修繕媒合逾2千件「臨時安置場所」完成20戶

尤天厚（右）表示，目前市府媒合修繕量能相當充足，呼籲受災戶把握時間，向所在地區公所提出登記申請。（台南市政府提供）

2025/08/11 11:37

〔記者王姝琇／台南報導〕台南市政府今日持續針對丹娜絲颱風災後復原進度做說明，工務局表示，災後修繕媒合平台登記已超過2000件，臨時安置場所已完成20戶。秘書長尤天厚表示，目前媒合修繕的量能仍相當充足。

工務局說明，為有效協助災區民眾修繕房屋，避免民眾遭遇詐騙或良莠不齊的廠商，同時也加速修繕進度，市府設置了「災後修繕媒合平台」，鼓勵受災戶與政府媒合的廠商簽約，每戶可再獲2萬元的「媒合簽約獎勵金」補助工程尾款，獎勵期限延長至8月底，且同樣享有2年保固期。

自7月底開始媒合以來，截至昨（10）日止，已媒合廠商有215家，登記申請修繕的件數達2083件，已完成施工有33件，施工中戶數則有37件。

市府表示，考量未來仍有臨時安置災民的需求，日前經盤點規劃後，工務局已於北門國小玉湖校區及蚵寮國小雙春校區設立臨時安置場所，截至昨日止，臨時安置場所計20戶已全部完成，分別為北門玉湖分校完成6戶、蚵寮雙春分校完成14戶。臨時安置場所皆以雙人房為主，擁有獨立空間，可保有個人隱私。

