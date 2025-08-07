08/07各報重點新聞一覽

行政院院會今將通過「丹娜絲颱風及728豪雨災後復原重建特別條例」草案，嘉義縣市、台南市、高雄市、屏東縣、雲林縣等，都將納入適用範圍。（行政院提供）

2025/08/07 07:56

自由時報

災後特別條例 雲嘉南高屏列災區

行政院院會今將通過「丹娜絲颱風及七二八豪雨災後復原重建特別條例」草案，據了解，光是丹娜絲颱風預算規模就超過三百億元，尚不包括七二八豪雨的部分。行政院政委陳金德昨表示，經費規模仍在調整，今天才會拍板。至於適用範圍，除台南市與嘉義縣市外，也將把高雄市、屏東縣、雲林縣等縣市，透過公告方式納入。

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一張紙本保護令難遏止暴力 高風險家暴者 擬修法電子監控

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國內接連發生家暴命案，被害人已申請保護令，仍難擋加害人的暴力而遇害。衛福部長邱泰源昨在立法院社福及衛環委員會專案報告時表示，目前保護令違反比率約兩成，顯示制度仍具一定嚇阻效果，但對於高風險個案有必要進一步強化，他支持對加害者納入電子監控，衛福部會在一個月內召開跨部會議，力拼半年內提出家暴法修法草案。

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絕對集團投資吸金1.7億 7人羈押

台北地檢署預警中心接獲高檢署發交金融機構通報異常金流情資，在被害者尚不知受騙、報案情況下追查發現，絕對能源等三家同集團公司，涉以發行甲種、乙種特別股權，至少向一九九名投資人詐騙吸金一．七億元，檢方昨依違反銀行法、刑法加重詐欺等罪聲押禁見該公司負責人邱志豪等七人獲准，並查扣不法所得逾八千萬元。

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聯合報

印進口俄石油 美國增印度關稅至50%

英國衛報六日報導，白宮官網六日張貼美國總統川普的行政命令，宣布印度因為直接或間接進口俄羅斯石油，美國將對印度輸美商品加徵百分之廿五關稅，廿一天後生效。

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高風險家暴加害人增電子監控 立委提案比照性侵嚴管

家暴被害人聲請保護令，卻仍然慘遭殺害，昨天多名立委提案，要求高風險家暴加害人比照性侵等犯罪者，接受「電子監控」。衛福部長邱泰源對此承諾，將於一個月內跨部會研商，若達共識，盡速於六個月內提出修法草案。

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中國時報

美對等關稅上路 台多日韓5％

美國7日中午12時起，對台灣課徵20％的對等關稅。行政院經貿辦副總談判代表顏慧欣昨日強調，今天並非台美談判截止日，仍將持續與美國協商，台美談判勢必涉及投資議題，政府是順應企業對美投資趨勢，與台美供應鏈合作及232調查等議題，一併與美國商討。賴清德總統昨日表示，談判團隊會爭取更有利、更合理的稅率。

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專家：關稅戰反將印非拉美推向北京

美中貿易戰煙硝四起，美國總統川普展現對中強硬姿態，但中國似乎不全然屈居下風。英國《金融時報》專欄作家盧斯（Edward Luce）形容，川普就像那份不斷饋贈中國財富的「禮物」。香港《南華早報》則研判，美國和印度關稅談判破局，如果川普因此取消訪印出席「四方安全對話」峰會，恐將印度推向中國，讓中國拿下一局。

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衛福部長邱泰源昨在立法院社福及衛環委員會專案報告時表示，支持對家暴加害者納入電子監控。（記者叢昌瑾攝）

絕對創新負責人邱志豪訊後聲押禁見獲准。（讀者提供）

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