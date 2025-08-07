災後特別條例 雲嘉南高屏列災區

行政院院會今將通過「丹娜絲颱風及728豪雨災後復原重建特別條例」草案，，嘉義縣市、台南市、高雄市、屏東縣、雲林縣等，都將納入適用範圍。（行政院提供）

2025/08/07 05:30

賴：提高預算助民眾恢復生活

〔記者鍾麗華、陳政宇／台北報導〕行政院院會今將通過「丹娜絲颱風及七二八豪雨災後復原重建特別條例」草案，據了解，光是丹娜絲颱風預算規模就超過三百億元，尚不包括七二八豪雨的部分。行政院政委陳金德昨表示，經費規模仍在調整，今天才會拍板。至於適用範圍，除台南市與嘉義縣市外，也將把高雄市、屏東縣、雲林縣等縣市，透過公告方式納入。

民進黨昨召開中常會，據轉述，兼任民進黨主席的總統賴清德強調，災後重建是漫長且艱辛的路，行政院將提出重建特別條例草案，提高預算規模，讓民眾生活早點回歸正軌。

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陳金德：經費規模仍在調整 今天拍板

對於所需經費，陳金德表示，針對石棉瓦拆除去化，行政院原本核定七．九億元經費，但看起來還不夠，將納入特別條例。而房屋修繕、拆除過程的大量營建廢棄物和土石方，必須迅速處理，估計需要五億元以上。

陳金德也說，為避免哄抬價格，包括房屋修繕與拆除都有訂定固定價格，例如屋頂波浪板連工帶料每坪二千元、彩色鋼板每坪三千元、含泡棉且有隔熱效果的每坪四千元，都比市場行情低，也將納入特別條例。有些縣市急需抽水機，改善市區排水量能等也將納入。

陳金德指出，現階段重建重點包括五項措施：家園復原慰助金、中央機關專責協助、上工津貼補助、媒合簽約獎勵金，以及營建廢棄物由政府負責。行政院已動員成大等五所位於南部的大學，組成至少十組技術團隊，優先投入台南後壁區修繕與拆除工作。

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