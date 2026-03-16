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    首頁 > 政治

    宣判前想出國！柯文哲為看長子博班畢業求解禁 北檢「1原因」建請駁回

    2026/03/16 13:01 記者劉詠韻／台北報導
    民眾黨前主席柯文哲。（資料照）

    民眾黨前主席柯文哲。（資料照）

    前民眾黨主席柯文哲深陷京華城容積率、政治獻金等弊案，台北地方法院已訂於本月26日進行一審宣判。不過，宣判前夕，柯文哲以赴日本東京大學博士班出席長子柯傅堯的畢業典禮為由，聲請暫時解除限制出境。法院收案後函詢檢察官意見，檢方認為，在現行羈押替代措施下無先例可循，建議駁回。

    柯文哲在偵查及加審期間曾被限制出境、出海，並配戴電子腳環監控。2025年9月8日，北院裁定以7000萬元交保替代羈押，並命令案件審結前不得逃匿，需到庭應訊；依原定程序，本案將於今年3月26日宣判。

    然而，距離宣判不到一個月，柯文哲於本月9日委託辯護律師蕭奕弘，並由民眾黨發言人陳智菡向法院遞狀，附上東京大學電子郵件邀請函，聲請於3月23日至25日暫時解除出境限制，前往日本出席長子畢業典禮。

    柯文哲於聲請狀指出，家屬受邀觀禮涉及家庭人倫及基本人權，請法院在兼顧刑事程序順利進行的前提下，予以准行。法院收受聲請後，為平衡檢辯意見，翌日函請北檢提供法律意見。

    檢察官經偵查與公訴組討論後回函表示，柯文哲涉犯重罪，目前仍有出境限制必要，並指司法實務上並無配戴電子腳環仍可出境的先例，建請合議庭駁回暫時解除境管的聲請。

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