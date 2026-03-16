內幕》鄭麗君遲未點頭逼出B計畫 沈伯洋重回民進黨北市「口袋名單」

民進黨立委沈伯洋近日到新莊宏泰市場助選新北市議員初選參選人吳奕萱，與豬肉攤老闆合影。（資料照）

2026百里侯爭霸步步進逼，民進黨選戰佈局正式駛入深水區。據悉，全台選戰最具指標意義的首都台北市，黨內高層持續鎖定副閣揆鄭麗君積極勸進之餘，也著手推演「B計畫」，具備全國級高聲量與論述戰力的立委沈伯洋，近來悄悄重回口袋名單，與黨秘書長徐國勇及立委吳思瑤、王世堅等人並列，一併納入首都之戰的整體戰略考量。

民進黨早在去年9月就成立「2026年選舉對策委員會」，原定農曆年前底定所有縣市長人選，但截至目前仍有台北、桃園、新竹縣市、花蓮、金門、連江共7縣市未定。其中，台北、桃園及竹市更是挑戰現任者的艱困選區，基層民代期盼「母雞」能在4月議員初選結束時全部就位，全面發揮拉抬效果，近日黨內高層也啟動密集約詢，儘早確認人選。

請繼續往下閱讀...

聚焦首都戰局，農曆年前民進黨內意見已趨向一致，全面力拱在美國關稅談判有功的行政院長副院長鄭麗君承擔重任，多位縣市長參選人也陸續釋出與鄭的合照。無奈鄭麗君遲未點頭參選，黨內高層除了持續勸進之外，也不排除其他可能人選，初期曾被熱議的立委沈伯洋再度被放回口袋名單作為活棋，與徐國勇、吳思瑤、王世堅等人一併納入考量，目前仍處討論階段、尚未最後定奪。

黨內人士直言，鄭麗君在關稅談判立功、形象溫和，具備開拓中間選票的優勢，但若因政務羈畔無法抽身，同樣擁有全國高知名度的沈伯洋，會是具爆發力的「戰略活棋」，沈強大的群眾感染力與精準對接基本盤的空戰論述，會是最強催票引擎，不僅能點燃支持者的投票熱情，還能外溢到其他縣市，成為帶動民進黨全國選情的關鍵箭頭。

桃園方面，黨主席賴清德近期曾二度約詢立委王義川，但未獲積極回應，高層轉向鎖定法務部次長黃世杰，黃具有桃園第二選區立委的實戰歷練，入閣後也持續勤走桃園基層，其父過去更曾任桃園農田水利會總幹事，在地方組織擁有深厚根基；不過，部分基層民代持觀望態度，期盼桃園出現一位具空戰爆發力與跨族群整合能力的「母雞」。

至於新竹市長佈局，黨內高層正極力勸進僑委會副委員長李妍慧披掛上陣，同時，形象清新的眼科醫師吳國治及另一名兼具行政立法經驗及科技背景的女性人才，皆已納入評估。新竹縣長方面，徵召竹北市長鄭朝方出戰幾乎已成定局，基於對手陣營仍陷入內鬥泥淖，民進黨不急著掀牌，也爭取更多時間運作竹北市長後續佈局，力求擴大民進黨在新竹縣的版圖。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法