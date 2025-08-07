絕對集團投資吸金1.7億 7人羈押

絕對創新負責人邱志豪訊後聲押禁見獲准。（讀者提供）

2025/08/07 05:30

查扣不法所得逾8千萬

〔記者王定傳／台北報導〕台北地檢署預警中心接獲高檢署發交金融機構通報異常金流情資，在被害者尚不知受騙、報案情況下追查發現，絕對能源等三家同集團公司，涉以發行甲種、乙種特別股權，至少向一九九名投資人詐騙吸金一．七億元，檢方昨依違反銀行法、刑法加重詐欺等罪聲押禁見該公司負責人邱志豪等七人獲准，並查扣不法所得逾八千萬元。

全台近兩百名投資人受害

本案由北檢主任檢察官曾揚嶺、檢察官林小刊指揮檢察事務官、調查局台北市調查處、大安警分局溯源查出，絕對能源、絕對創新投資、絕對創新網路三公司，涉嫌從二○二三年五月起，架設投資理財網站及召開理財說明會，向民眾謊稱絕對能源公司從事虛擬貨幣投資及乾淨能源等技術。

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典型「後金養前金」手法

絕對集團對外宣稱保本，還推出兩種投資方案，投資甲種特別股，保證股息首月利率一％及逐月增加○．二％利率，年利率高達廿五．二％；投資乙種特別股，月利率三．五％、年利率為四十二％，並提供股票為憑證，讓投資人誤認有保障而入金，實則絕對能源是以典型「後金養前金」手法發出股息，拿投資人的本金當股息。

北檢預警中心前天查緝十人到案，聲押禁見邱男與其妻王詩雅、前負責人及業務總監吳承峰、行政副總吳佳靜、經理人潘宏欣、副理黃永瀚和會計黃若蓁共七人獲准，查扣價值兩千多萬元現金及虛擬貨幣，並向法院聲請扣押公司帳戶存款等近六千萬元獲准。

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