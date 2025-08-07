一張紙本保護令難遏止暴力 高風險家暴者 擬修法電子監控

衛福部長邱泰源昨在立法院社福及衛環委員會專案報告時表示，支持對家暴加害者納入電子監控。（記者叢昌瑾攝）

2025/08/07 05:30

〔記者邱芷柔／台北報導〕國內接連發生家暴命案，被害人已申請保護令，仍難擋加害人的暴力而遇害。衛福部長邱泰源昨在立法院社福及衛環委員會專案報告時表示，目前保護令違反比率約兩成，顯示制度仍具一定嚇阻效果，但對於高風險個案有必要進一步強化，他支持對加害者納入電子監控，衛福部會在一個月內召開跨部會議，力拼半年內提出家暴法修法草案。

邱泰源：半年內提家暴法修法草案

多位立委認為，單是核發保護令不足以預防家暴，應源頭控管，施以電子監控強化即時預警，警政署、法務部及衛福部表態支持。邱泰源說，電子監控是值得借鏡的方向，若順利凝聚共識，預計六個月內提出修法條文。

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立委李坤城指出，刑事訴訟法已授權在不羈押狀態下實施電子監控，其實不修法就可執行。司法院刑事廳法官呂煜仁說，該條文原設計用於防逃，若應用於家暴，須同意配合裝設。

立委認為 現行保護制度有四大缺口

立委也關注羈押門檻過高問題，二○二二至二○二四年間，每年平均三三○九件家暴案，僅羈押一八六人。法務部檢察司長張曉雯表示，羈押屬限制人身自由的強制處分，須視個案證據決定，已通知各地檢署持續進行敏感度訓練，並要求警政單位完整呈現過往通報紀錄，供檢察官參考。

立委王育敏說，現行保護制度有四大缺口，家暴網絡人員敏感度不足、檢察官羈押力道弱、缺乏有效監控與預警機制，她認為不能再要求被害人躲起來，應透過電子監控、智慧預警系統讓警方與社工即時掌握風險。立委邱鎮軍也說，單靠紙本命令無法遏止暴力，應比照性侵犯裝設電子腳鐐。

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