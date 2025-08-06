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    考量民眾災後復建 雲縣「淹水救助金」提高至1萬元

    水林鄉因豪雨，初步盤點有350戶住家淹水。（圖由水林鄉公所提供）

    水林鄉因豪雨，初步盤點有350戶住家淹水。（圖由水林鄉公所提供）

    2025/08/06 14:16

    〔記者李文德／雲林報導〕西南氣流影響，中南部豪雨1週，雲林縣斗南鎮、水林鄉各有300多戶傳出淹水災情，考量民眾災後復建花費，縣府決定將「淹水救助金」地方政府救助5000元，提高至1萬元，加上行政院加碼及賑災基金會救助，最高可得4萬元救助金。縣府社會處表示，呼籲尚未申請受災戶需於事發30日內，檢附相關資料到當地公所辦理。

    0728豪雨事件，先是水林鄉總淹水面積廣達500公頃，主要聚集在松北、松西等南側淹水最嚴重，最低漥處淹水至90公分，鄉公所初步盤點超過350戶；本月3日斗南鎮更是因大湖口溪水位高，水位壓力導致溪水從雨水下水道倒灌到地面，造成鎮內300戶住家淹水，也曾淹至30公分以上。

    縣府社會處長林文志表示，目前開放受災戶申請淹水救助金，原淹水50公分以上一般住戶可領縣府救助5000元，加上政院加碼2萬元；低、中低收入戶則可領縣府救助5000元，加上政院加碼2萬、賑災基金會提供1萬元，考量災後復建花費高，因此決定將縣府補助加碼至1萬元，低收、中低收入戶最高1戶可領4萬元救助金。

    社會處表示，此次豪雨更有林內鄉傳出土石沖進住宅，會比照辦理，另斗南將軍里一戶平宅倒塌，得申請安遷救助金，設籍且實際居住該住屋者，每人2萬元，每戶5口上限。

    另，水利處長許宏博指出，初步盤點因豪雨關係，目前有7處排水設施出現滲裂，塌陷等情形，已派員搶修完成，將持續清點受損排水設施，並提出災後復原相關工程。

    8月3日斗南鎮傳出淹水災情，經公所盤點約300戶住家遭淹。（記者李文德攝）

    8月3日斗南鎮傳出淹水災情，經公所盤點約300戶住家遭淹。（記者李文德攝）

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