為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    民進黨志工團深入台南災區 清理磚瓦助災民恢復家園

    民進黨志工團持續深入台南災區救災，協助需要的鄉親清理磚瓦、恢復家園。（民進黨提供）

    民進黨志工團持續深入台南災區救災，協助需要的鄉親清理磚瓦、恢復家園。（民進黨提供）

    2025/08/03 12:51

    〔記者陳昀／台北報導〕因應南部地區災情，民進黨中央黨部組成的志工團繼昨天前進台南後壁、白河地區後，今天在主席室主任周威佑帶領下，持續深入台南災區救災，前往柳營、鹽水和後壁等地，協助需要的鄉親清理磚瓦、恢復家園。

    周威佑表示，在地方黨公職的媒合下，志工團上午前往柳營一名獨居長者家中，協助撿拾風災後散落的石棉磚瓦和廢棄木材，該戶獨居長者行走不便，風災後在民進黨立委、議員和里辦公室的協助下，由義消協助搭屋頂帆布減緩風雨影響，但家中遭到破壞的傢俱等仍需清理，因此DPP志工團協助將廢棄磚瓦、石綿和木材清理完成，下午也會持續前進家戶，協助大型傢俱清理。

    進駐災區的原民部主任谷暮・哈就表示，目前災區仍有家戶清掃及水溝清淤等需求，明天也會有桃園市議會黨團前往台南、台中市議員黨團到嘉義，接棒救災行動，希望透過DPP志工的力量，儘速協助災民重建家園。

    民進黨指出，黨中央成立「物資媒合中心」已於昨日上線，專線：02-23929989分機229、230，熱心民眾若要提供物資，可善加利用此一平台，黨中央會依照需求，轉介到最需要的地方。

    民進黨志工團持續深入台南災區救災，協助需要的鄉親清理磚瓦、恢復家園。（民進黨提供）

    民進黨志工團持續深入台南災區救災，協助需要的鄉親清理磚瓦、恢復家園。（民進黨提供）

    民進黨志工團持續深入台南災區救災，協助需要的鄉親清理磚瓦、恢復家園。（民進黨提供）

    民進黨志工團持續深入台南災區救災，協助需要的鄉親清理磚瓦、恢復家園。（民進黨提供）

    民進黨志工團持續深入台南災區救災，協助需要的鄉親清理磚瓦、恢復家園。（民進黨提供）

    民進黨志工團持續深入台南災區救災，協助需要的鄉親清理磚瓦、恢復家園。（民進黨提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播