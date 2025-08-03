民進黨志工團深入台南災區 清理磚瓦助災民恢復家園

民進黨志工團持續深入台南災區救災，協助需要的鄉親清理磚瓦、恢復家園。（民進黨提供）

2025/08/03 12:51

〔記者陳昀／台北報導〕因應南部地區災情，民進黨中央黨部組成的志工團繼昨天前進台南後壁、白河地區後，今天在主席室主任周威佑帶領下，持續深入台南災區救災，前往柳營、鹽水和後壁等地，協助需要的鄉親清理磚瓦、恢復家園。

周威佑表示，在地方黨公職的媒合下，志工團上午前往柳營一名獨居長者家中，協助撿拾風災後散落的石棉磚瓦和廢棄木材，該戶獨居長者行走不便，風災後在民進黨立委、議員和里辦公室的協助下，由義消協助搭屋頂帆布減緩風雨影響，但家中遭到破壞的傢俱等仍需清理，因此DPP志工團協助將廢棄磚瓦、石綿和木材清理完成，下午也會持續前進家戶，協助大型傢俱清理。

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進駐災區的原民部主任谷暮・哈就表示，目前災區仍有家戶清掃及水溝清淤等需求，明天也會有桃園市議會黨團前往台南、台中市議員黨團到嘉義，接棒救災行動，希望透過DPP志工的力量，儘速協助災民重建家園。

民進黨指出，黨中央成立「物資媒合中心」已於昨日上線，專線：02-23929989分機229、230，熱心民眾若要提供物資，可善加利用此一平台，黨中央會依照需求，轉介到最需要的地方。

民進黨志工團持續深入台南災區救災，協助需要的鄉親清理磚瓦、恢復家園。（民進黨提供）

民進黨志工團持續深入台南災區救災，協助需要的鄉親清理磚瓦、恢復家園。（民進黨提供）

民進黨志工團持續深入台南災區救災，協助需要的鄉親清理磚瓦、恢復家園。（民進黨提供）

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