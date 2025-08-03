台27線六龜葫蘆谷路基流失 持續預警性封閉

高雄六龜台27線19k+500（葫蘆谷路段）路基流失，所幸12K~23K中興至大津路段7月30日上午11點即持續實施預警性封閉，並未造成人員傷亡。（圖由公路局提供）

2025/08/03 12:36

〔記者蘇福男／高雄報導〕高雄市六龜山區持續豪大雨不間斷，公路局人員今（3）日上午巡查路況時，發現台27線19k+500（葫蘆谷路段）路基流失，所幸12K~23K中興至大津路段7月30日上午11點即持續實施預警性封閉，並未造成人員傷亡。

公路局南分局表示，受0728豪雨影響，自7月29日至今天上午，六龜區累積雨量已達1758毫米，考量山區仍連續降雨，造成邊坡土壤含水量過高、土石鬆軟易有落石發生，公路局人員今天上午巡查路況時，發現台27線19k+500（葫蘆谷路段）路基流失，所幸台12K~23K中興至大津路段7月30日上午11點起即持續實施預警性封閉，因此未造成人員傷亡。

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南分局表示，該路段將視天候狀況及巡查道路安全後再行開放通行，用路人如需通行，建議改行駛替代道路：新威大橋→台27甲線→回台27線。最新道路通阻詳情，可利用公路局幸福公路APP或上公路局公路防救災資訊系統及利用公路局智慧化省道即時資訊服務網查詢即時路況。

公路局人員今日上午巡查路況時，發現高雄六龜台27線19k+500（葫蘆谷路段）路基流失。（圖由公路局提供）

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