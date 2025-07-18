「SSR恆春熱」音樂祭8月開唱免費入場 32組台日韓泰藝人嗨翻墾丁

屏東縣政府今公布全新打造的音樂品牌「SSR恆春熱」國際音樂祭。（記者羅欣貞攝）

2025/07/18 16:30

〔記者羅欣貞／屏東報導〕繼獨立音樂盛典「台灣祭」後，屏東縣政府全新打造音樂品牌「SSR恆春熱」國際音樂祭，8月1日到3日在墾丁大灣遊憩區登場，今（18）日公布32組國內外超強卡司，不但有亞洲天王周湯豪，更邀請韓國K-POP男團DKB、怪物新人女團YOUNG POSSE、泰國R＆B王子MEYOU等超人氣藝人登台；免費入場。

屏東縣政府傳播暨國際事務處長鄞鳳蘭說，延續「台灣祭」成功經驗，再次以音樂打造地方觀光亮點，「SSR」英文全名為South Sound Rock，結合「恆春ROCK」意象與電玩中最稀有等級「SSR」概念，象徵是最頂級、最稀有、最值得收藏的音樂饗宴。

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「恆春熱」聚焦國際流行音樂，卡司橫跨台灣、日本、韓國、泰國、馬來西亞等多國藝人及DJ，更有流行、嘻哈、搖滾、電音等多元音樂風格，韓國男團DKB剛完成2024世界巡演，場場爆滿；YOUNG POSSE首發單曲即突破3千萬點閱，氣勢驚人；泰國R＆B王子MEYOU更是入選亞洲百大最受歡迎藝人，全球累積點閱超過40億次。

日本新銳樂團TOKYO HONEY TRAP與馬來西亞創作人政學Zed.X也將首次登上台灣舞台；台灣卡司集結玖壹壹、呂士軒、怕胖團、GENBLUE幻藍小熊、鹿洐人、擊沈女孩、公館青少年等新世代音樂代表，每日壓軸演出由周湯豪、玖壹壹及怕胖團輪番上陣。現場還有恆春熱主題市集，有超過50攤文創與在地美食。

「恆春熱」聚焦國際流行音樂。（記者羅欣貞攝）

屏縣府傳播暨國際事務處長鄞鳳蘭公布「SSR恆春熱」國際音樂祭 演出卡司。（記者羅欣貞攝）

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