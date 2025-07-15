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    與金門酒廠契作高粱受雨害 苗縣將提報天然災害救助

    與金門酒廠契作高粱受雨害，苗縣將提報天然災害救助。（記者蔡政珉攝）

    與金門酒廠契作高粱受雨害，苗縣將提報天然災害救助。（記者蔡政珉攝）

    2025/07/15 14:23

    〔記者蔡政珉／苗栗報導〕丹娜絲颱風襲台帶來強降雨，之後的西南氣流也帶來豪雨侵襲苗栗縣造成淹水、落石等狀況。苗栗縣種植高粱農民也反映，與金門酒廠契作的高粱受到雨害，因7月正值收穫期，但因連續降雨導致高粱的穗部於籽實未成熟前發芽，即所謂的穗上發芽，苗栗縣長鍾東錦今（15）日前往契作面積最大的通霄鎮會勘；鍾東錦指出，苗栗縣政府與農政單位勘災後，通霄鎮、苑裡鎮和後龍鎮有類似情形，受害面積達27公頃，將由農業處提報天然災害救助。

    鍾東錦表示，會勘可見到高粱已經發芽，受損程度嚴重，颱風是台灣難以避免的天災，此次颱風侵襲苗栗縣主要是高粱受損，感謝中央關心農民，他也指示各單位加緊腳步彙整受損資料，盡速爭取農業天然災害救助幫助農民，解決高粱契作農友的燃眉之急。

    苗縣府農業處指出，近幾年金門酒廠針對苗栗縣海線地區契作高粱，契作價格優，包括通霄鎮、苑裡鎮、後龍鎮農會皆鼓勵農民契作，面積達37公頃。農業處也提及，釀酒高粱是農業部近年積極推動農民轉作的節水耐旱雜糧作物，對土壤改良大有助益，不過釀酒高粱受到連續降雨影響，估計受害面積達27公頃。

    黃姓農友說，往年並未出現相關狀況，但今年颱風侵台後連續下了7天雨，導致高粱受損，酒廠不收，農民1公頃即損失3萬多元。

    與金門酒廠契作高粱受雨害，苗縣將提報天然災害救助。（記者蔡政珉攝）

    與金門酒廠契作高粱受雨害，苗縣將提報天然災害救助。（記者蔡政珉攝）

    與金門酒廠契作高粱受雨害，苗縣將提報天然災害救助。（記者蔡政珉攝）

    與金門酒廠契作高粱受雨害，苗縣將提報天然災害救助。（記者蔡政珉攝）

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