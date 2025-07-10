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    加熱菸審查卡關 資料補不齊、4家業者主動退出

    國健署最新公開資料顯示，原本一度有11家業者送件申請，如今僅剩7家仍在審查中。（資料照）

    國健署最新公開資料顯示，原本一度有11家業者送件申請，如今僅剩7家仍在審查中。（資料照）

    2025/07/10 14:00

    〔記者邱芷柔／台北報導〕「菸害防制法」修正上路已逾2年，國內加熱菸產品須通過健康風險評估審查，才能合法上市，不過至今尚無任何業者通過審查，國民健康署最新公開資料顯示，原本一度有11家業者送件申請，如今僅剩7家仍在審查中。國健署署長吳昭軍今（10日）證實，有部分業者因資料準備不足，已主動退出。

    「菸害防制法」自2023年3月22日實施新制後，加熱菸產品需先完成製造或輸入申請，才可提出健康風險評估審查，且在通過前不得販售。雖有多家業者陸續送件，但截至目前仍無一案通過，審查進度備受關注。

    有民團多次呼籲政府加快審查腳步，以遏止未經核准的加熱菸產品流通市面；拒菸團體則認為，加熱菸涉及公共健康風險，審查不應倉促，並舉例指出，某品牌加熱菸在美國歷經4年才獲得上市許可，政府沒有理由因應業者壓力而「開快車」。

    吳昭軍今天表示，目前審查作業已從第一屆專家委員會交由第二屆委員續審，前一屆委員已依據科學與專業原則提出意見，也彙整了業者補件資料，作為後續審查依據。「國健署都在積極辦理中，只要有結論，就會儘快公布。」

    吳日前在立院說明時也提到，第1件送審案件是在2023年6月底提出，其餘業者則陸續送件，不過案因資料不齊或補件不足，審查持續進行中，例如台灣菸酒公司自2024年2月送審以來，已被退件5次，最近一次為今年4月底，審查單位也有明確說明補件方向，若後續有具體結果，就會對外說明。

    根據國健署目前統計，仍在審查中的案件為7家業者、8項產品。國健署也列出目前送審資料主要不完備意見，包含：

    （1） 菸品中添加物之引誘性或成癮性資料

    （2） 使用非申請品項資料之資料橋接論述

    （3） 成癮性物質及濫用性研究調查

    （4） 未提供足夠長期對健康危害的資料

    （5） 青少年等易感族群使用盛行率調查與健康危害研究調查

    （6） 使用者（含未滿20歲者）之使用行為調查或流行病學調查

    （7） 上市後監管機制規劃（含青少年開始使用因應處理等）

    （8） 產品對兒童誤食及其危害影響

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