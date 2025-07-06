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    嘉市「嘉油鐵馬道」光環境營造 獲「建築園冶獎」

    嘉油鐵馬道光環境由50盞流線光速燈打造「光廊隧道」。（資料照）

    嘉油鐵馬道光環境由50盞流線光速燈打造「光廊隧道」。（資料照）

    2025/07/06 12:18

    〔記者丁偉杰／嘉義報導〕嘉義市首條自行車專用道「嘉油鐵馬道」綠廊道，近來以夜間光環境營造為主軸，結合AI智慧公廁等公共設施改善，讓整體景觀煥然一新，提升民眾遊憩品質，榮獲「2025建築園冶獎－公園綠地景觀類」殊榮。

    高雄市建築經營協會辦理的「建築園冶獎」今年邁入第31屆，評選範圍涵蓋全台，被網友譽為「南部最美自行車道」嘉市嘉油鐵馬道，白天是綠意盎然的林蔭大道，近來以光環境提升工程，夜晚則搖身一變為串聯城市與鄉村的魅力光廊，榮獲「建築園冶獎－公園綠地景觀類」獎項肯定。

    市府表示，嘉油鐵馬道前身為興建於1943年的輸油專用鐵道，該路線於2002年廢線後，由市府與中油公司合作規劃活化，全長約3.1公里，於2008年正式啟用。

    市府觀光新聞處長張婉芬說，此次光環境工程採用節能燈具，將原有木棧板更換為更耐久的混凝土材質；拆卸下來的逾3000片木板經挑選整理後再利用，成為公廁外牆及遮陽屋頂材料，內部金屬支撐構件也全數來自現場回收，大幅降低營建廢棄物與日後維護成本。

    照明工程共設置109盞高燈，鋪設3000公尺扶手線燈，整體設計達成「節能省電、不眩光、造型美感、琥珀色溫」四大目標，打造溫潤友善的夜間騎行與步行環境。同時，優先在南京路站導入AI智慧公廁管理系統，具備人流偵測、久占警示與耗材剩餘量監測等功能，後續將擴及其餘兩座公廁。

    此外，嘉油鐵馬道亦導入智慧監控措施，包括機車違規辨識與語音廣播警示系統，該系統自3月1日啟用，針對違規駛入機動車輛，即時辨識車牌並啟動語音提醒，已成功降低違規車輛數量超過五成，後續將推廣至全線應用，提供更安全、友善的騎行空間。

    嘉油鐵馬道組合式公廁，導入AI智慧公廁管理系統。（資料照）

    嘉油鐵馬道組合式公廁，導入AI智慧公廁管理系統。（資料照）

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