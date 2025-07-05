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    暑假補教熱家長安心嗎？ 消保官提醒：慎選機構、退費規定先看清

    新北市消費者保護官兼室主任王治宇表示，補習班糾紛以「倒閉」與「退費爭議」最為常見。（記者羅國嘉攝）

    新北市消費者保護官兼室主任王治宇表示，補習班糾紛以「倒閉」與「退費爭議」最為常見。（記者羅國嘉攝）

    2025/07/05 22:00

    〔記者羅國嘉／新北報導〕暑假到來，不少家長為了工作無法照顧孩子，紛紛將孩子送往補習班、安親班或才藝班。然而，補教市場熱度不減，消費糾紛卻時有所聞。新北市消費者保護官兼室主任王治宇提醒，補習班「倒閉」與「退費爭議」為最常見投訴類型，家長報名前應多留意契約內容與機構營運狀況，避免「錢花了，課沒上完」。

    王治宇表示，補習班糾紛以倒閉、退費爭議最為常見，尤其語言類補習班因線上學習APP普及、出國風氣盛行，導致經營困難，補習班若因財務問題倒閉，學費常無法退還；退費方面，據教育部「短期補習班設立及管理準則」第24條的退費規定，學生上課達全期或總課程時數3分之1以上才提出退費申請的話，業者可不退費。

    王治宇指出，安親班屬托育性質，因此相對不易被線上學習或AI取代，但受少子化等因素影響，經營也不如以往穩定，暑假期間雖有需求，但開學後人數驟減，也可能影響營運；才藝班多數針對低年齡層，課程內容如心算、舞蹈等，多以個人工作室、未達五人家教班或無固定場址等形式辦理，因此不納入補習班管理。

    王治宇提醒，部分補習班採「前期高收、後期低收」或「買短期課送長期課」的話術減少退費金額，家長應審慎評估課程長度與契約內容，建議選擇短期或按月繳費；選安親班應評估孩子實際需求與家庭安排，避免報名後又出國遊玩，造成資源浪費或退費爭議；清楚了解退費規定，勿被話術混淆；留意補習班經營狀況；部分才藝班則因未受補教法約束，家長須留意合約保障與場地安全。

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