禮遇軍人話題夯 這品牌被點名早默默在做

一年瘦身逾30公斤的民進黨高市議員鄭孟洳點名健身工廠，早就默默在做禮遇軍人的事，並以健身工廠為例，反酸某網紅言論。（翻攝臉書）

2025/07/04 23:53

〔記者王榮祥／高雄報導〕賴清德總統鼓勵「禮遇軍人」方案引發討論，民進黨高市議員鄭孟洳表示，這話題讓她想到一個品牌，其實早就默默在做這件事，但從來沒大張旗鼓。

鄭孟洳點名健身工廠，多年來一直給予軍人與警消專屬的實質禮遇，像是持軍人證免入會費，過去還曾推出過軍人限定的買一送一、3個月免費會籍等優惠，更曾大動作宣布志願役陸戰隊士兵結訓後，送一年免費白金卡會籍。

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此外，警消也享有免入會費待遇，健身工廠甚至長期捐贈健身器材給警消基層單位，協助強化體能訓練。

她指出，這些舉動從來沒大張旗鼓，但每次看到，心裡都會覺得很暖，這代表社會還是有人記得那些願意站在第一線守護台灣的人，默默說了一聲謝謝你。

鄭孟洳認為很多人對「禮遇軍人」政策有討論、有疑問，這都正常，但或許大家可換個角度想，一個國家如何對待願意為它犧牲的人，會決定這個社會的溫度。

在那麼多需要放棄假期、隨時待命、承擔風險的任務裡，沒有索求，沒有怨言，只是一再站在風口浪尖，替國人守著這塊土地。

鄭孟洳強調，很多事情不用過度吹捧，但基本的理解與肯定是理所當然，真正愛台灣，不是喊得最大聲，而是默默做對的事、堅持做長久的事，健身工廠做到了；反觀有些曾說「我的祖國是台灣」的網紅業者，如今卻跑到中國各種吹捧統戰論調，誰真心熱愛台灣，相信大家心裡自有答案。

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