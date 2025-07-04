「全台最老字號」金牌賽事 ! 曾文水庫馬拉松開始報名了

台南曾文水庫馬拉松是考驗跑迷的年度重要賽事。（擷自「曾文水庫馬拉松」粉絲專頁）

2025/07/04 22:05

〔記者洪瑞琴／台南報導〕「全台最老字號」的金牌賽事台南曾文水庫馬拉松，今年邁入第42屆將於12月14日登場，賽事位於風光明媚的曾文水庫園區，即日起開放報名至10月3日止，歡迎熱愛跑步的朋友參與這場經典賽事。

活動設有4組別：全程馬拉松（42.195公里）、挑戰組（21.3公里）、路跑組（12公里）及健康休閒組（3公里），無論專業跑者或親子民眾都能參與。體育局長陳良乾表示，今年贈品升級，加碼50元消費券，可於現場農產品攤位使用，讓跑者享受運動之餘，也能品嘗台南在地水果與特色農產。

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路線圍繞曾文水庫湖區，全程封閉，沿途盡覽山水之美，空氣清新，是全台少見能沉浸於自然中的馬拉松路線。賽後還提供熱騰騰的虱目魚丸湯，讓跑者在冬日補充暖心能量。

為服務全國跑者，活動規劃北中南接駁車，交通更便利，提升整體參賽體驗。

台南曾文水庫馬拉松即日起開放報名至10月3日止。（圖由台南市體育局提供）

路線圍繞曾文水庫湖區，全程封閉，沿途盡覽山水之美。（擷自「曾文水庫馬拉松」粉絲專頁）

台南曾文水庫馬拉松不分年齡親子同樂。（擷自「曾文水庫馬拉松」粉絲專頁）

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