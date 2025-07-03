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    宜蘭三星廢棄稻殼再利用 搖身MIT環保稻穀貓砂

    宜蘭三星鄉公所攜手在地生技業者，並結合行健有機農產生產合作社，導入稻殼再生利用技術，因應現今環保趨勢，研發友善環境的MIT台灣製「稻穀貓砂」。（三星鄉公所提供）

    宜蘭三星鄉公所攜手在地生技業者，並結合行健有機農產生產合作社，導入稻殼再生利用技術，因應現今環保趨勢，研發友善環境的MIT台灣製「稻穀貓砂」。（三星鄉公所提供）

    2025/07/03 18:22

    〔記者王峻祺／宜蘭報導〕宜蘭縣三星鄉是種稻重鎮，近年更發展有機稻作，過去廢棄稻殼多半燒掉或碳化園藝用，今年鄉公所攜手在地生技業者，並結合行健有機農產生產合作社，導入稻殼再生利用技術，因應環保趨勢，研發友善環境的MIT台灣製「稻穀貓砂」，除提升稻作附加價值，更盼突破仰賴進口的貓砂市場重圍。

    研發業者蔡瀚霆是宜蘭大學校友，這次選定三星打造貓砂工廠，同時也是宜大實驗場域，將在產官學界合作下，試著將各式纖維材料，研發成貓砂產品，今年首推的「稻穀貓砂」，是將稻殼經物理改性及微生物處理，不只可強效除臭吸水，還有天然穀物香氣。

    三星鄉長李志鏞說，三星稻作面積上千公頃，過去副產品稻殼多半燒掉，或覆蓋蔥田上，防止雜草生長，另會碳化後投入園藝使用，這次看準寵物需求研發貓砂，期望能夠將在地產品，打入現有多達95％進口貓砂的台灣市場。

    他說，稻作副產物的再利用，除具環保意義，也有產值提升潛力，連橫生技用創新方式，將在地農業廢棄物，轉化成毛小孩的環保寵物用品，為地方打造一條友善的循環鏈。

    宜蘭三星首推的「稻穀貓砂」，是將稻殼經物理改性及微生物處理，不只可強效除臭吸水，還有天然穀物香氣。（三星鄉公所提供）

    宜蘭三星首推的「稻穀貓砂」，是將稻殼經物理改性及微生物處理，不只可強效除臭吸水，還有天然穀物香氣。（三星鄉公所提供）

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