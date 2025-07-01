鳳山銀髮家園招租 高市社會局：可預約看屋

鳳山銀髮家園有8戶釋出給符合資格的長輩承租。（高市社會局提供）

2025/07/01 13:27

〔記者洪定宏／高雄報導〕高市府運用國宅及社會住宅規劃銀髮家園，委託社福團體管理，其中位於鳳山區建國新城共和宅的鳳山銀髮家園，有8戶釋出給符合資格的長輩承租，每月租金8600元（含管理、維護及公共費用），水電瓦斯費自付，7月7日至7月11日開放申請預約看屋。

社會局表示，鳳山銀髮家園步行至鳳山火車站僅需9分鐘，每戶均為3房2廳2衛，配備鞋櫃、衣櫃、廚櫃、冷氣、熱水器、瓦斯爐、排油煙機等設備，大門出入口沒有門檻，方便長輩出入。

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社會局指出，申請者須設籍高雄且實際居住高雄年滿65歲可生活自理者，現住房屋為租賃或借用，或現住房屋雖為自有但居住環境不理想者（如無電梯）。每戶至少需有2位長輩入住，最多可入住4人，以經濟弱勢戶優先入住，每月租金8600元（含管理、維護及公共費用），水電瓦斯費自付。

社會局表示，鳳山銀髮家園委託社團法人高雄市銀髮福祉照顧協會管理，7月1日至7月9日公告租屋資訊，7月7日至7月11日開放申請預約看屋，7月14日至7月18日受理申請，符合資格的長輩可先打電話07-9751028洽詢。

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