跨越千里回家路 彰基團隊助阿嬤圓夢並善終

彰基醫療團隊的愛與陪伴，溫暖了這段旅程。（彰基提供）

2025/07/01 13:18

〔記者湯世名／彰化報導〕「我要回台東長濱的家！」80歲的蔡阿嬤上月間因呼吸衰竭及肺炎入住彰化基督教醫院，但她表達要「回家」見失智的妹妹最後一面，在祖靈庇佑下於故土安詳離世的想法，醫護團隊啟動「安寧圓夢計畫」，開車長途跋涉，傍晚抵達她在長濱竹湖村的老家，阿嬤扯下氧氣罩，露出微笑，那是她生命最後的燦爛，當晚即於家中安詳辭世。

這趟來回共長達1千公里，因為有醫護人員付出，見證了「善終」的真諦。彰基老人醫學科主任王志仁表示，蔡阿嬤因多重慢性疾病及身體衰弱，轉介居家安寧服務。此次因呼吸衰竭及肺炎入院，但她表達「回家」的願望，團隊啟動居家安寧轉銜，讓她得以安心回家完成生命最後旅程。

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彰基啟動「安寧圓夢計畫」，由老人醫學科、82病房、安寧療護小組聯手規劃，在專科護理師翁雯麗聯繫下，台東東河鄉都蘭診所的安寧居家團隊也準備就緒，日前圓夢之旅啟程。82病房護理師張玉詩隨行，蔡阿嬤的女兒陪同，彰基資深司機李志銘駕駛救護車。途中蔡阿嬤血氧值一度驟降，情況危急。然而，彷彿有一股信念支撐著她，當車輛駛過雲林，血氧值奇蹟般回升。途經屏東更換氧氣設備後繼續前行，翻越南迴公路，穿越台東山海，終於在傍晚抵達長濱竹湖村的老家。

救護車停下的那一刻，蔡阿嬤精神振奮，甚至自行扯下氧氣面罩，露出久違的微笑，那是她生命最後的燦爛。當天深夜阿嬤於家中安詳辭世，親人陪伴在側，平靜走完生命最後一程。

彰基表示，從彰基到長濱，這趟環台之旅長達1千公里，是一份深切的愛與尊重。因為有這群醫護人員的付出，見證了「在家善終」不再是理想，而是被實現的幸福。

彰基醫師王志仁感謝醫療團隊協助，讓蔡阿嬤在熟悉的土地與家人陪伴下，走完人生最後旅程。（彰基提供）

這趟來回超過1000公里的長途跋涉，由護理師、駕駛員和家屬陪同，翻山越海陪伴蔡阿嬤順利回到台東長濱的老家。（彰基提供）

王志仁表示，陪伴蔡阿嬤的過程深刻體會到醫療終點不僅是治療，更重視陪伴病人回到心之所向。（彰基提供）

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