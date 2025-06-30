中市府補助神岡3里守望相助隊 新購巡邏車交車

民政局30日在神岡區公所前舉行神洲里等3里守望相助隊巡邏車聯合交車典禮。（民政局提供）

2025/06/30 17:25

〔記者歐素美／台中報導〕台中市神岡區神洲里、新庄里及豐洲里守望相助隊車齡老舊，市府補助3里新購巡邏汽車各1輛，今天在神岡區公所前廣場舉行聯合交車典禮。民政局長吳世瑋出席感謝守望相助隊志工無私奉獻，維護地方治安平穩，期盼全新巡邏車強化隊員執勤安全性，提升里隊巡守戰力。

吳世瑋表示，這次市府補助神洲里、新庄里及豐洲里3里守望相助隊巡邏車每輛24.5萬元，加上地方熱心人士慷慨贊助，齊力協助汰換里隊老舊車輛。全新巡邏車將成為維護社區治安的重要利器，也期盼各里隊持續發揮守望相助精神，與市府攜手守護市民的生命與財產安全。

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市議員羅永珍、周永鴻出席指出，新的巡邏車，對辛苦的守望相助隊是一大鼓舞，不僅提升執勤效率與舒適度，也讓任務執行更有保障。

神岡區長梁益明指出，神岡區目前有9隊常年守望相助隊，隊員共近400人，其中神洲里、新庄里及豐洲里共有142名隊員，每位守望弟兄都是維持社區治安功不可沒的角色，更是民力與警力合作的典範。

民政局表示，市府關心里守望相助隊的福利與裝備，支援里守望相助隊員保險、巡邏工作必要支出及裝備，包括提供每月4.5萬元巡邏工作費補助及每年3萬元裝備費，如與毗鄰里合組聯合巡守，一年裝備費最高約6萬元，全年補助為六都最高。

此外，市府也逐年編列預算提供新進隊員輕量保暖的禦寒巡邏大衣，或視里隊需求補助新購或汰換巡邏汽、機車，讓所有隊員都能安心執勤。近期也修正執勤時間，提供更彈性的夜間執勤時段，鼓勵更多愛護家園的熱心市民加入守望相助隊的行列。

市府補助神岡區3里守望相助隊汰換巡邏車。（民政局提供）

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