搶最後名額！ 台南七股海鮮節號召1.4萬人體驗挖文蛤

台南七股海鮮節號召1.4萬人體驗挖文蛤樂趣。（南市觀旅局提供）

2025/06/27 16:17

〔記者王姝琇／台南報導〕台南七股海鮮節將於7月5日至8月17日熱鬧展開，最受歡迎的「觀光赤嘴園挖文蛤體驗」共有4場次、1.4萬個名額，現場並邀佳里商圈店家及在地業者展售農漁特產，民眾憑挖文蛤體驗ibon票券還可享優惠好康。

台南七股海鮮節包含「觀光赤嘴園挖文蛤體驗」、主題一日遊「揪團遊七GO」、美食饗宴「七股七寶宴」，及「社區農漁特產展售」等活動。市長黃偉哲表示，挖文蛤將於7月5至6日、7月19至20日舉辦，每場次3500人，每人僅需50元報名費，目前各場次尚有餘額；憑挖文蛤體驗ibon票券可享免費搭乘台灣好行「98府城台江線」、7-ELEVEN霜淇淋買1送1，及入園七股鹽山贈送鹹冰棒。另憑今年6至7月住宿台南合法旅宿的發票或收據，每張發票可提供2人排隊「免費」進場摸文蛤。

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觀旅局長林國華表示，挖文蛤體驗活動現場還有七股區公所邀集佳里商圈店家及在地業者設攤的農漁特產展售，從五星級「禧榕軒大飯店」海鮮沙拉杯及氣泡飲、佛都愛玉、國王羽絨觀光工廠到在地小吃、飲品，提供民眾多元選擇，且許多攤商也配合活動推出優惠，憑海鮮節活動相關的ibon票券並達成攤商指定條件，即可享有折價或滿額送贈品等各項優惠。

此外，每年獲得好口碑的「揪團遊七GO」四大主題一日遊，結合七股潟湖遊船、烤鮮蚵、在地風味餐及特色景點，活動限定優惠價每人只要850元（原價1300元），目前7月27日溪南休閒農業區文化之旅尚有名額，歡迎有興趣的民眾盡速報名。

七股區公所區長李佳隆表示，今年活動整合七股區22家在地業者推出限定優惠，在7月1日至8月31日期間，民眾可憑海鮮節相關票券證明到合作店家享消費優惠。另外，台江國家公園管理處則於7月12、13日在六孔遊憩區辦理水域遊憩體驗活動，帶領民眾於七股潟湖水域進行獨木舟體驗教學，觀察潟湖中的定置漁網、蚵架等在地特色漁業景觀與濕地生態風貌。

台南七股海鮮節號召1.4萬人體驗挖文蛤樂趣。（南市觀旅局提供）

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