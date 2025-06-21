高市府7/1起代管澄清湖風景區 全面開放免費入園

高市府7月1日起代管澄清湖風景區，全面開放民眾免費入園。（記者陳文嬋攝）

2025/06/21 23:16

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄市澄清湖風景區每年吸引百萬人潮，高市府將於7月1日起代管澄清湖風景區，全面免費開放入園，僅收取停車費，初期維持週一休園，未來若有時間異動會另行公告。

澄清湖風景區占地375公頃，開園超過一甲子，其中水域面積達103公頃，為高雄市第一大湖，是高雄重要水源保護區，也是重要觀光景點，以三橋、六勝、八景聞名，湖光山色美景清幽，每年吸引百萬人潮，是民眾運動、休閒好去處。

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水公司第七區管理處與市府簽訂澄清湖風景區7月1日起，交由市府管理維護及活化利用，水公司保留澂清樓、水漾會館及水庫水域外，其餘均由市府負責，各局處已陸續進場整理環境、改善設施等，後續將由公園處代管，將串聯雙湖公園等，打造中高雄最大水綠遊憩公園。

市府表示，7月起代管，全面開放民眾免費入園，外縣市民眾也不收費，初期比照現行水公司開放時間，維持週一休園，夏季開放時間凌晨5時至傍晚6時，冬季開放時間凌晨5時至傍晚5時30分，未來若有時間異動會另行公告。

市府今陸續拆除鳥松區松藝路2公里長圍牆，將於文前路、環湖路、大埤路增設人行步道，園區採取人車動線分離，車速統一降至時速20公里，並增設減速設施，透過停車場外移與交通管制，減少園區車流與碳排。

市府也改善現有8處停車場，並新增4處停車場，其中大門西側與文前路旁2處，為園區外機車停車場，將於7月1日完工啟用；園外機車維持免費停車。

此外，迷宮花園南側、圓山後方等2處停車場，預計明年6月完工；整體增加汽車175個停車位、機車902個停車位，總計增加1077個機車停車位。

市府今天持續拆除松藝路圍牆。（記者陳文嬋攝）

兒童樂園施工中，預計10月底完工。（記者陳文嬋攝）

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