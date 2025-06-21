為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    高市府7/1起代管澄清湖風景區 全面開放免費入園

    高市府7月1日起代管澄清湖風景區，全面開放民眾免費入園。（記者陳文嬋攝）

    高市府7月1日起代管澄清湖風景區，全面開放民眾免費入園。（記者陳文嬋攝）

    2025/06/21 23:16

    〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄市澄清湖風景區每年吸引百萬人潮，高市府將於7月1日起代管澄清湖風景區，全面免費開放入園，僅收取停車費，初期維持週一休園，未來若有時間異動會另行公告。

    澄清湖風景區占地375公頃，開園超過一甲子，其中水域面積達103公頃，為高雄市第一大湖，是高雄重要水源保護區，也是重要觀光景點，以三橋、六勝、八景聞名，湖光山色美景清幽，每年吸引百萬人潮，是民眾運動、休閒好去處。

    水公司第七區管理處與市府簽訂澄清湖風景區7月1日起，交由市府管理維護及活化利用，水公司保留澂清樓、水漾會館及水庫水域外，其餘均由市府負責，各局處已陸續進場整理環境、改善設施等，後續將由公園處代管，將串聯雙湖公園等，打造中高雄最大水綠遊憩公園。

    市府表示，7月起代管，全面開放民眾免費入園，外縣市民眾也不收費，初期比照現行水公司開放時間，維持週一休園，夏季開放時間凌晨5時至傍晚6時，冬季開放時間凌晨5時至傍晚5時30分，未來若有時間異動會另行公告。

    市府今陸續拆除鳥松區松藝路2公里長圍牆，將於文前路、環湖路、大埤路增設人行步道，園區採取人車動線分離，車速統一降至時速20公里，並增設減速設施，透過停車場外移與交通管制，減少園區車流與碳排。

    市府也改善現有8處停車場，並新增4處停車場，其中大門西側與文前路旁2處，為園區外機車停車場，將於7月1日完工啟用；園外機車維持免費停車。

    此外，迷宮花園南側、圓山後方等2處停車場，預計明年6月完工；整體增加汽車175個停車位、機車902個停車位，總計增加1077個機車停車位。

    市府今天持續拆除松藝路圍牆。（記者陳文嬋攝）

    市府今天持續拆除松藝路圍牆。（記者陳文嬋攝）

    兒童樂園施工中，預計10月底完工。（記者陳文嬋攝）

    兒童樂園施工中，預計10月底完工。（記者陳文嬋攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播