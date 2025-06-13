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    1歲、89歲都玩疊杯 首屆基隆市長盃明登場

    首屆基隆市長盃全民競技疊杯錦標賽明（14）日登場，超過300位選手參賽。圖為奪下世界賽女子三金林詩淇（中）參加世界賽的情況。（中華競技疊杯運動推廣協會提供）

    首屆基隆市長盃全民競技疊杯錦標賽明（14）日登場，超過300位選手參賽。圖為奪下世界賽女子三金林詩淇（中）參加世界賽的情況。（中華競技疊杯運動推廣協會提供）

    2025/06/13 11:56

    〔記者林曉雲／台北報導〕全民玩疊杯！最小1歲、最高齡89歲都玩疊杯。首屆基隆市長盃全民競技疊杯錦標賽明（14）日登場，來自基隆、宜蘭、台北、新北、桃園、新竹共6縣市超過300位選手齊聚。

    主辦單位中華競技疊杯運動推廣協會理事長朱雅芳表示，協會致力於讓疊杯走進各年齡層、各縣市，明天的比賽不只是運動，更是交流與城市行銷的最佳平台，希望讓全台灣因為疊杯，更認識基隆、愛上基隆，也從疊杯出發，一起守護地球。

    中華競技疊杯運動推廣協會秘書長黃怡蓁說，最萌焦點落在桃園年僅1歲的黃延皓小選手，因爸爸是疊杯教練，從媽媽肚子裡開始胎教學疊杯，現在1歲就能穩穩堆杯，萌翻全場；而最年長選手則是來自定邦里的89歲吳簡檯枝女士，基隆在地的樂齡選手就有近百人，完美演繹疊杯無齡界限。

    此外，10位剛從瑞士世界賽凱旋歸國的冠軍選手也參與明天的賽事，包括「Taiwan Rabbit 少年戰隊」平均年齡不到9歲，勇奪世界賽徒手接力Cycle雙金，被稱為是越級打怪傳奇，兄弟檔杜旻澍及杜旻澔（青埔國小）世界賽雙人Cycle金牌得主、林詩淇（莊敬國小）世界賽女子三金、呂侑宸（錦興國小）9-10歲三冠王。

    「Taiwan Shark 精英戰隊」榮獲雙金佳績，選手包括張瑜庭（新莊高中）、鄢丞佑（錦和高中畢）、李子煜（東吳大學）世界賽17-18歲個人Cycle冠軍；另「學霸天團」金牌隊伍 Taiwan Dragon 也現身市長盃舞台，選手陳芊靜（陽明交大）也將參與賽事；另2位選手林詩哲（中興大學）及李玟欣（台師大）則擔任裁判。

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