跨國數位平台免費用新聞吸廣告利潤 產學界和政府單位支持「新聞有價」

立法院交通委員會今天（12日）舉行公聽會，除了各大專院校新聞科系提出連署外，包括數發部、NCC和文化部也都發聲支持。（資料照，本報合成）

2025/06/12 14:22

〔記者吳亮儀／台北報導〕跨國數位平台、社群網站等長年免費使用新聞，卻吸走絕大多數廣告收益，學界、新聞產業多年要求「新聞有價」，應建立機制合理分潤。立法院交通委員會今天（12日）舉行公聽會，除了各大專院校新聞科系提出連署外，包括數發部、NCC和文化部也都發聲支持。

跨國數位平台長期使用新聞卻未付費，包括澳洲、加拿大等國家已經立法強制要求平台要與新聞產業分潤；我國學界、產業界也呼籲政府正視跨國數位平台挪用媒體內容、不當取利的結構性問題，避免媒體產業在內容產製上惡性循環。

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台灣新聞記者協會會長吳柏軒表示，網路自由與分享的年代人人愛分享、卻沒想付費，但「免費的最貴」，套在新聞上，新聞產製從來不是免費的，背後有第一線工作者辛苦採訪與編輯校對，媒體公司各種部門的營運成本，設備支出、人事開銷、獎金福利，種種支出絕非一份報紙10、15元就能支應。

吳柏軒表示，數位平台從未公布它們篩選新聞的演算法，最近有本新書，內容談平台利用並放大人們憤怒情緒，短時間形成病毒式擴散，進而分化社群、削弱民主，媒體報導也受到影響，內容開始偏去更激進的內容，部分已失去公立客觀；為了流量，各家媒體只能不斷嘗試，如早期有聳動標題、內容農場標題、釣魚標題、問號標題等亂象，「飲鴆止渴」下媒體漸漸流失大眾信賴，「流量」、「點閱」，掛勾著網路廣告收益，但此舉無視一些重要新聞乘載的公益性與重要性。

吳柏軒表示，民眾愛看的不一定是非常重要的新聞，演算法卻沒將新聞專業與價值納入考量範圍，一些耗費很久時間、心血與諸多人力的專題報導，恐怕不會被平台推播，但將網路隨便抄來的阿貓阿狗趣聞糗事寫成即時，卻能登上排行榜或社群動態牆上。

「沒有流量，好的新聞就不會被鼓勵，好的新聞工作者也得不到應有的獎勵，惡性循環之下，平台恐怕助長更多不良的新聞內容產製，傳播更多不良甚至有害的內容」，吳柏軒表示，這長期更會影響社會觀感乃至道德觀建立，並非台灣人民之福。

數位發展部表示堅定支持「新聞有價」，儘管著作鄰接權與強制議價權面臨不同機會、風險、與挑戰，但考量國際情勢變動、AI新興科技應用，以及網路非主流媒體的挑戰等，數發部將廣納建言，提請行政院與跨部會共同研議相關措施，增進多元媒體環境。

國家通訊傳播委員會（NCC）表示，將配合行政院跨部會小組分工持續研議，於相關方案中納入數位平台與新聞媒體雙方透明、公平的合作機制，共同建構健全的新聞媒體生態。

文化部表示，將配合政府整體政策立法模式並尊重業者建議，持續協助本國平面媒體與大型數位平台續行對談，並將與各相關部會共同合作，建構合理的數位平台與新聞媒體議價機制。

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