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    今年首颱下週恐出現 颱風論壇曝觀察重點

    「台灣颱風論壇─天氣特急」發文指出，包含歐洲、美國、德國等各國模式的最新預報，3家都報出下週將有熱帶系統。（圖擷取自臉書）

    「台灣颱風論壇─天氣特急」發文指出，包含歐洲、美國、德國等各國模式的最新預報，3家都報出下週將有熱帶系統。（圖擷取自臉書）

    2025/06/06 09:46

    李欣潔／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕今年迄今仍未有颱風生成，氣象粉專「台灣颱風論壇─天氣特急」指出，根據各國模式最新的預報，3家都報出下週有熱帶系統了，下星期颱風現蹤機率高這件事，算有共識了，無論未來路徑為何，這應該會是一個範圍很大的系統，而且將有西南季風支援，水氣量會非常多。

    氣象粉專「台灣颱風論壇─天氣特急」在臉書PO出各國模式最新預報，並在貼文中表示，這是各國模式最新的預報，可以觀察到，3家都報出下週有熱帶系統了，下星期颱風現蹤機率高這件事，算有共識了，但具體路線或走向，就真的要等低壓系統真正成形再判斷了。

    颱風論壇指出，3家主流模式，雖然都有報出颱風，但預測走向完全不一樣，顯見變數極高，在目前這個時間點要回答颱風會不會來，完全做不到，硬回答也是瞎猜，起碼要到週末以後才會有初步的看法了。

    颱風論壇直言，但以現在的預報資料為準的話，是可以大致指出，無論未來路徑為何，這應該會是一個範圍很大的系統，而且將有西南季風支援，水氣量會非常多，如果最終結果是不幸侵台，那雨量很可能會是需要關注的重點了，總之，這個低壓，甚或颱風，

    會是下星期的觀察重點，請多留意。

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