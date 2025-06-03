週三雨彈繼續炸！南部防豪雨 北部轉涼低溫22度

週三各地都有局部短暫陣雨或雷雨，氣溫稍偏涼，尤其是北台灣感受較為明顯。（記者田裕華攝）

2025/06/03 22:34

黃筱薇／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕明天週三（4日）受滯留鋒面影響，各地有雨，南部嚴防局部豪雨；環境轉東北風，氣溫稍下降，北部低溫21到22度。

中央氣象署預報，今晚至明天（４日）受滯留鋒面影響，易有短延時強降雨；中南部及花、東地區有短暫陣雨或雷雨，北部及東北部地區則有短暫陣雨，其中西半部、東南部地區及明日午後各地山區留意局部大雨，今晚至明晨南部地區嚴防局部豪雨，外出活動應特別留意天氣變化並注意安全。

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溫度方面，由於明天環境轉東北風，北部及東北部，氣溫稍下降，預測北部及東北部高溫為24到25度，其他地區高溫約27到28度；低溫方面，北部及東北部約21度，其他地區約24到26度；至於離島的氣溫：澎湖24到27度，金門21到24度，馬祖19到23度。

至於未來幾天的天氣變化，天氣風險公司指出，週三鋒面繼續由台灣南部往巴士海峽移動，各地水氣仍多，仍然普遍會有短暫陣雨。另外，東北季風也帶來較涼空氣，各地溫度稍偏涼，尤其是北台灣感受較為明顯。要直到週五風向轉為偏東風，降雨時間逐漸偏向中午過後，各地白天溫度才會有上升趨勢。

紫外線指數部分，週三澎湖縣、金門縣、連江縣為「高量級」；其餘縣市均為「中高量級」。

空氣品質方面，週三受滯留鋒面影響，環境風場為東北風，受降雨洗除作用影響，空氣品質多為良好至普通；竹苗、中部、雲嘉南、宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、高屏空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級。

週三因為東北季風關係，各地溫度稍偏涼，尤其北台灣低溫21到22度。（擷取自中央氣象署網站）

紫外線指數部分，週三均為「中高量級」。（擷取自中央氣象署網站）

空氣品質方面，週三多為良好至普通。（擷取自環境部空氣品質監測網）

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