導入智慧農業規格生產葉菜 人力省4成產量增2成

桃城蒔菜農業生產合作社與農業部桃園農改場合作，導入智慧灌溉、省工農機具等系統，大幅提高產量，還能讓小葉菜規格生產。（記者楊媛婷攝）

2025/06/03 14:49

〔記者楊媛婷／台北報導〕極端氣候已成日常，農業部於2017年啟動智慧農業推動工作，盼在極端氣候下穩定產量、降低人力，農業部桃園農改場輔導桃城蒔菜農業生產合作社導入溫室蔬菜智慧灌溉系統與省工機械，還有蔬菜生產排程系統，人力節省4成，產量提高2成以上。

桃城蒔菜生產合作社是鼎泰豐、王品集團、連鎖超商等的蔬菜指定供應商，今年甫獲得十大神農肯定的桃城蒔菜生產合作社負責人邱冠鈞表示，當年會從家庭農場轉身變成合作社，並導入農機與智慧系統是不得不的選擇，「當時面臨蔬菜低價與缺工，就知道一定要轉型。」他指出，過去農民常常生產後才開始找通路，但在引進機械化耕作與智慧灌溉系統等候，可讓蔬菜生產規格化，可切合餐飲業者的需求。

請繼續往下閱讀...

目前桃城蒔菜合作社契作的溫室蔬菜面積達15公頃，並且有540棟溫室，邱冠鈞的太太尤優佳指出，若用傳統的灌溉方式，1天也無法全數耕灌所有的溫室，導入智慧灌溉系統後，5分鐘就可完成灌溉工作，另也可透過噴水快速降溫，還可節省用水5成，另也因用水精準，讓小葉菜生長穩定，現在也導入各種智慧化優化系統，包含採後預冷保持蔬菜品質與降低耗損率，過去傳統的採後預冷1小時僅可產出50公斤，現在每小時可以處理700公斤以上，1年節省的人物費用達83.5萬元。

科技司司長李虹曦表示，迄今推動的智慧農業等措施，已經完成194項技術移轉，推動79家業者登錄智慧農業科技服務體系，也衍生8家新創公司，現在也將相關成果整合，希望可更加速導入產業應用。

省工機械導入讓種菜不僅省人力，還可控制植株大小品質。（記者楊媛婷攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法