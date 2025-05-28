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    台中市政路延伸通車昨成「塞車場」 今天不塞了

    台中市政路延伸通車昨成「塞車場」，市府搶優化今不塞了，建設局指出，交通順暢。（圖：市府提供）

    台中市政路延伸通車昨成「塞車場」，市府搶優化今不塞了，建設局指出，交通順暢。（圖：市府提供）

    2025/05/28 14:25

    〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中市為紓解工業區往市區聯外道路不足，車流湧進台灣大道尖峰時段塞車困擾，打造市政路延伸工程，第一標工業區一路到安和路段通車，該路段通車27日首個上班日，卻造成市政路延伸段銜接工業區一路等大塞車，不少人上班遲到，民眾罵爆；建設局及交通局火速進行交通號誌優化，建設局指出，今交通已恢復順暢。

    台中市26日盛大舉辦市政路延伸第一標通車典禮，昨日通車後首個上班日，市政路延伸段新增車流湧入，工業區一路多了來自市政路轉進的車流，除市政路轉工業區一路的路口塞車，因該路口多了一個紅綠燈，也造成工業區一路大塞車，甚至回堵到台灣大道，以致台灣大道車流無法進工業區一路，有部份民眾上班因此遲到，怨聲載道，在地市議員林祈烽、陳淑華及楊大鋐均接獲不少民眾反映塞車，促加速改善，勿讓該路段塞車成日常。

    陳大田指出，市政延伸段路寬達60公尺，雙向共有8個車道，應足以紓納車流，但昨日確實出現「新路效應」，吸引非正常必經的體驗車流進入，已請交通局再優化相關號誌調整，讓車流更順暢。

    陳大田表示，市政路延伸備受矚目，首日通車即吸引許多用路人，出現短暫車流回堵，市府已立即依現況車流比例優化號誌秒數，昨日下班時間已未見塞車情形，今（28）日上班時段車流恢復順暢，市府將持續進行交通號誌優化與流量監控，並規劃後續調整機制，確保用路安全與便利性。

    陳大田指出，市政路延伸「安和路至環中路三段工程」，因需跨越筏子溪、穿越高鐵及國道一號，施工難度極高，目前工程進度已達20%，預計2026年底全線通車；未來全線通車後，南屯區增全新東西向主幹道，成為台灣大道的平行替代道路，與捷運藍線施工期相互輔助，不僅強化中科園區、精密機械園區及台中工業區等3大產業聚落的交通動線，全面提升區域交通效能與行人通行安全。

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