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    網傳鹿基醫院用「密護」跟診 衛生局長葉彥伯親說明

    鹿基醫院2004年8月在鹿港鎮中正路創立，服務鹿港與沿海地區居民。（記者劉曉欣攝）

    鹿基醫院2004年8月在鹿港鎮中正路創立，服務鹿港與沿海地區居民。（記者劉曉欣攝）

    2025/05/16 06:25

    〔記者劉曉欣／彰化報導〕網路瘋傳鹿港基督教醫院用密護來跟診，侵害護理人員工作權，彰化縣衛生局卻抓不到一事。衛生局長葉彥伯強調，經過衛生局派員前往了解，鹿基的部分門診，在引導患者的跟診人員當中，約有1成不是護理人員，但與醫療相關部分都有護理人員，這是符合護理人員法的規定。

    葉彥伯指出，根據護理人員法第24條的規定，護理人員業務為健康問題的護理評估、預防保健的護理措施、護理指導及諮詢，以及醫療輔助行為。但在引導患者或是掛號部分，則是可以採用非護理人力。

    葉彥伯強調，經衛生局派員到鹿基進行了解與調查，在門診部分的護理專業人力約佔9成，其餘1成人力，則是在引導患者或是叫號服務，這部分是符合護理人員法的規定。

    葉彥伯指出，衛生局身為全縣醫療機構的主管機關，都會隨時進行抽查，以維護民眾就診安全為最高原則。

    鹿基醫院則表示，該院護理人員業務，一定遵守護理人員法的規定，由護理人員執行，不會聘用密護。

    鹿基醫院強調，中央規定的醫院護理人員設置標準，該院一定會遵守，也會持續提升醫療品質，持續招募護理人員，提供優質的門診服務。

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