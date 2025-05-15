世壯運大禮包手表疑中國貨洗產地 蔣萬安啟動調查追究責任

對於世壯運大禮包內的手錶疑是不符合標規的中國貨，台北市長蔣萬安表示，已請廠商提供資料調查，若有違反將依契約追究責任。（記者方賓照攝）

2025/05/15 11:51

〔記者何玉華／台北報導〕世壯運週六就要登場，但各種狀況頻傳，臉書也出現「靠北世壯運」粉專，台北市長蔣萬安今天到議會進行多主題的專案報告，許多議員都關心世壯運的問題，台北市議員林延鳳表示，選手大禮包的智慧穿戴手表疑似是中國廠商透過其他國家洗產地，質疑市府當初如何履約審查，要求政風介入調查，蔣萬安允諾，會請廠商提供詳細的資料，若有違反，就依契約追究責任。

林延鳳先提到志工證的英文名字翻譯出錯頻傳，花了近10億元的預算，卻連最基本的志工證都做不好，名字英文拼音翻譯錯一堆，如「林芷寧」被叫做「林芷條」、「王竑夫」成「HONG-HUSBAND WANG」、「王得權」是「GET-RIGHT KING」；嘲諷依此標準，蔣萬安要叫「TALK-TEN THOUSAND SAFE」，蔣萬安變「SAFE哥」，難道只想安全下莊，沒有想精進，要求蔣萬安應為被翻譯錯名字的志工道歉。蔣萬安對翻譯錯物表達抱歉，「有錯就即刻修正，馬上補發」。

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林延鳳也提到選手大禮包的智慧穿戴裝置手表，標規明確要求廠商不能損害北市府、賽會形象，但近期許多人反映當機、故障，難道無損形象？且所有項目需經機關同意才可製作，質疑市府有無要求提供產地證明？標規也說明不能用中國製造。手表上雖然有註明產地是馬來西亞生產製造，但也標註另家香港公司，且這家香港公司官網明確寫著公司地址在中國深圳。

林延鳳質疑是中國廠商透過其他國家洗產地，質疑當初履約是怎麼審查的？6月要驗收，還有15%的尾款，要求政風介入調查清楚；蔣萬安表示，會要求廠商提供詳細資料，若有違反契約規定，就依約追究責任。

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