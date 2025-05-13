屏東市中正、忠孝國小拓寬人行道 周佳琪 : 民眾反對置礙難行

中正國小人行道拓寬，地方民眾有意見。（記者葉永騫攝）

2025/05/13 20:09

〔記者葉永騫／屏東報導〕屏東市中正、忠孝國小周邊人行步道改善工程，在上海路、信義路、林森路、建豐路等地段增加人行步道，引起附近居民的強烈反對。屏東市民代表謝雪鳳、李玉屏等人要求屏東市公所慎重評估，屏東市長周佳琪表示，由於原計畫置礙難行，已向縣府及國土管理署反映，建議縮小執行範圍。

市代謝雪鳳今天在屏東市代表會質詢時指出，忠孝國小週邊設立人行道案，其中建豐路是該區的商圈，人車相當的多，建豐路如果設立人行道，縮小道路讓交通更混亂，當地居民強烈表態反對，要求市公所對該案要慎重處理。市民代表李玉萍也認為建豐路設立人行道不適當，但主張學校附近則可以設立，以保障學童上下學的安全。

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對於中正國小的人行道工程，市代傅建雄則認為要檢討，指出附近的居民反映，蘇州街、上海路等路段都只有6米寬，若再劃設標線人行道，汽機車道被迫縮減，反而容易發生車禍，況且地方停車已是一大問題，如此設計不但商家不用做生意，連回家都是問題。

周佳琪表示，忠孝、中正國小學校週邊設立人行道案在地方都開了3次的公聽會，在建豐路、上海路等商圈設立人行步道，地方的反彈聲浪相當大，原計畫難以執行，因此向縣府呈報兩處的既有計畫置礙難行，建議國土管理署同意修正縮小範圍。

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