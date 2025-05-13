台東專校高職部2生繁星上榜國立科大 破電機科紀錄

國立台東專校高職部電機科徐宇成（右2）、羅淂（左2）上榜國立科大。（記者黃明堂翻攝）

2025/05/13 12:05

〔記者黃明堂／台東報導〕台東專科學校附設高職部電機科徐宇成和羅淂2位同學，於技校院繁星計畫突破電機科紀錄，上榜國立台北科技大學及國立高雄科技大學。

徐宇成畢業於寶桑國中，父母親從小教導「知識就是力量」的觀念，因此自小培養了開卷有益、多方面閱讀的好習慣，除了習讀學校課本的理論外，也喜愛各類型課外讀物，假日更可以整天徜徉在書海裡。除了靜態的閱讀外，宇成還頗有音樂細胞，有爵士鼓的專長，空閒時跟著強烈的節拍，一下一下拍擊在鼓面上，那迷人的鼓聲可抒發生活中的各種壓力。

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徐宇成自進入電機科高一以來，就立下繼續升學的目標，每次均認真努力面對各項小考與大考，成績始終為第一名，3年累積下來的優異表現，讓他可透過繁星計畫順利錄取國立台北科技大學電機工程系，往更高階的學府繼續鑽研更高深的知識與技能。

羅淂畢業於新生國中，父親從事水電工作，自小在父親身旁耳濡目染下，明白除了「一技在身能走天下」的真理外，再加上充足的知識輔助，就能踏進更高階的技術領域。因此國中畢業後選擇就讀電機科，除了順利考取自來水管配管與室內配線兩張證照外，對課業的學習也不馬虎，在校內繁星計畫總名額有限、競爭激烈的情況下，搶下能參加繁星計畫的資格，最終在全國電機電子群眾多競爭者中，上榜國立高雄科技大學電腦與通訊工程系，皇天不負苦心人的努力被看見，考上國立科大的美夢終於實現了。

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