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    八里污水處理廠完成清點 明年2月移交新北市接管

    八里污水處理廠長已在2024年8月完成清點作業，清點完成財產清冊內4448項設備，清點缺失合計912項，已由北市府督導委託操作維護廠商全數改善完成，後續將辦理教育訓練，明年2月移交新北市接管。（台北市衛工處提供）

    八里污水處理廠長已在2024年8月完成清點作業，清點完成財產清冊內4448項設備，清點缺失合計912項，已由北市府督導委託操作維護廠商全數改善完成，後續將辦理教育訓練，明年2月移交新北市接管。（台北市衛工處提供）

    2025/05/08 13:35

    〔記者何玉華／台北報導〕台北市政府代操作八里污水處理廠28餘年，於2017年函報行政院同意交由新北市府接管，自2023年7月起陸續辦理清點、改善、點交及移交等4階段作業，終於在今年4月完成前3階段作業，台北市政府工務局衛生下水道工程處表示，後續將辦理教育訓練，預定明（2026）年2月完成移交新北市接管。

    八里污水處理廠是全國最大污水處理廠，於1996年興建完成，北市府自1997年起受行政院委託代管並操作維護營運迄今，每日可處理132萬噸生活污水。隨著新北市污水接管率攀升，目前處理污水量新北市約占72.6%、台北市約占27%、基隆市0.4%。基於管用合一，北市府於2017年函報行政院意交由新北市政府接管，但新北市府擔心設備老舊，先後提出補足員額、補助經費更新等問題，缺席上百場清點會勘，也引起監察院關切。

    經雙北副市長李四川、朱惕之溝通後，雙方自2023年7月起陸續辦理清點、改善、點交及移交等4階段作業，在國土署及雙北市政府的努力下，今年4月已完成前3階段作業，後續將辦理教育訓練後，明年2月完成移交新北市接管。

    八里污水處理廠長陳長佑說，新北市水利局自2023年起派員參加清點會議，共辦理29次財產設備清點及功能測試，於2024年8月完成清點作業，清點完成財產清冊內4448項設備，清點缺失合計912項，已由北市府督導委託操作維護廠商全數改善完成，目前八里廠移交接管程序實質已近完成，後續將辦理教育訓練，明年2月移交新北市接管。

    八里污水處理廠長已在2024年8月完成清點作業，清點完成財產清冊內4448項設備，清點缺失合計912項，已由北市府督導委託操作維護廠商全數改善完成，後續將辦理教育訓練，明年2月移交新北市接管。（台北市衛工處提供）

    八里污水處理廠長已在2024年8月完成清點作業，清點完成財產清冊內4448項設備，清點缺失合計912項，已由北市府督導委託操作維護廠商全數改善完成，後續將辦理教育訓練，明年2月移交新北市接管。（台北市衛工處提供）

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