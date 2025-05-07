議員稱台中水污染稽查次數六都倒數第二 南屯灌溉渠屢遭偷排

朱暖英曝南屯農田灌溉渠劉厝溪屢遭偷排「黑水灌溉」。（圖：朱暖英提供）

2025/05/07 14:26

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中市議員朱暖英今在議會警消環衛業務質詢指出，台中市水污染稽查次數六都倒數第二，甚至僅有新北市的1/3，也不及桃園及台南的一半，水污染取締次數少，讓不肖業者有恃無恐，南屯灌溉溝渠劉厝溪清明連假及日前大雨接連被偷排黑油，污染農田，恐影響食安；環保局長陳宏益指出，將研究裝設監視器監控防範。

朱暖英指出，​根據環境部去年統計六都水污染稽查次數，新北查最多共5780次、桃園5120次、台南4743次、台北2226次，台中查1772次，僅贏過高雄查1439次，台中市水污染取締次數六都倒數第二。

請繼續往下閱讀...

朱暖英質疑，台中環保局水污染取締次數比別人少，讓不肖人士有恃無恐，南屯區農田灌溉溝渠劉厝溪，在清明連假期間遭不肖人士非法傾倒黑油，不料4月28日又有不肖人士趁大雨再偷排黑油，導致溪水變黑，因周邊不少農田均遭到汙染，農民嘆農作物恐受損。

朱暖英指出，4月間就被連續偷倒黑油兩次，環保局水污染取締次數少，無法嚇阻不肖行為，農田灌溉水被污染就會影響食安，茲事體大，要環保局拿出對策確實查水污染防範。

環保局長陳宏益指出，台中市水污染稽查次數減少主因台中市率先六都針對電鍍業者實施水污染監測防治，並且在業者工廠裝設監視器，一有動靜就會警示，因此稽查次數降低。

陳宏益說，針對南屯農田汙染已抓到是兩家汽車修配廠傾倒廢棄油所致，但因目前汽車修配廠不在法令列管對象，將建議中央修法納管，另近期也將到附近下水道裝監視器監督防治。

朱暖英指出，當地農民去年就反映曾有被偷倒廢油的情況，今年再起，再過兩個月稻子就要收割了，農田灌溉溝渠黑油汙彌漫，讓農民憂農作物受損，促環保局務必加強取締及防治，以防讓農民辛苦白費更形成食安問題。

朱暖英曝南屯農田灌溉渠劉厝溪屢遭偷排「黑水灌溉」。（圖：朱暖英提供）

南屯農田灌溉渠劉厝溪屢遭偷排「黑水灌溉」，農民憂農作受損。（圖：朱暖英提供）

朱暖英指台中市水污染稽查次數竟六都倒數第二，不肖業者有恃無恐排廢水。（記者蘇孟娟攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法