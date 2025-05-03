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    白沙屯媽祖北港朝天宮「刈火」數百人一起誦讀疏文壯觀畫面曝

    白沙屯拱天宮媽祖進香「刈火」儀式由朝天宮住持會茂法師主持，數百人一起誦讀逾1900張疏文。（擷取自白沙屯媽祖網路電視台）

    白沙屯拱天宮媽祖進香「刈火」儀式由朝天宮住持會茂法師主持，數百人一起誦讀逾1900張疏文。（擷取自白沙屯媽祖網路電視台）

    2025/05/03 22:23

    〔記者李文德／雲林報導〕苗栗通霄白沙屯拱天宮媽祖徒步南下北港進香，最重要儀式「進火」（刈火）今晚9點30分左右開始，朝天宮住持會茂法師主持誦讀吉祥疏文，祈求媽祖庇佑，一一誦讀香燈腳姓名，再把疏文放入萬年香火中焚燒，再以火勺掏起聖火至拱天宮的缸中；今年有32萬9000多人報名，疏文超過1900張，動員數百人一起誦讀，場面隆重壯觀。

    進火儀式又稱「刈火」，是白沙屯媽祖「回娘家」進香最重要儀式，朝天宮住持會茂法師引朝天宮內終年不滅的光明燈點燃金紙，再將誦讀完成的疏文一張一張放入萬年香火中焚燒，之後再以火杓掏起聖火到拱天宮火缸中，送入香擔，貼上封條後，再由拱天宮香擔組人員護送回宮，整體儀式象徵媽祖的萬年香火流傳不絕、光明不滅，媽祖靈力脈脈相傳永不退轉。

    今晚9點30分左右，數百名現場來賓與香燈腳協助誦讀，場面壯觀。拱天宮主委洪文華說，根據以往經驗，每1人大約要念2到3張，光是去年誦讀名冊、焚燒疏文就大約耗時2小時。今年疏文增加，預估大約要花近3小時才能完成，待儀式全部完成後，白沙屯媽祖、山邊媽祖即登轎回鑾。

    「刈火」儀式由朝天宮住持會茂法師主持，數百人一起誦讀逾1900張疏文。（擷取自白沙屯媽祖網路電視台）

    「刈火」儀式由朝天宮住持會茂法師主持，數百人一起誦讀逾1900張疏文。（擷取自白沙屯媽祖網路電視台）

    數百人一起誦讀逾1900張疏文。 （擷取自白沙屯媽祖網路電視台）

    數百人一起誦讀逾1900張疏文。 （擷取自白沙屯媽祖網路電視台）

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