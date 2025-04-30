基隆八堵1座日治時期捐地紀念碑被棄山區 文史工作者不滿

1933年基隆市政府在八堵火車站附近設立的「越智五郎捐地紀念碑」，被發現移置在山邊小角落。（盧慧芳提供）

2025/04/30 16:43

〔記者盧賢秀／新北報導〕基隆市八堵火車站附近區某加油站，有1座日治時期的「越智兵五郎捐地紀念碑」，是1933年紀念金越吳服店主越智兵五郎捐地救濟貧民，由基隆市政府設碑記念，已有92年歷史，文史工作者昨天發現該石碑被棄置在山邊小角落「殘存的一絲氣息」，希望市府文化觀光局協助搶救紀念碑。基隆市文觀局表示，已經接獲文史工作者提報的文資追蹤程序，將依相關規定進行勘查及審查。

據了解，當年在義重町（現信二路、義二路一帶）的金越吳服店（和服店），是基隆2大吳服店之一，和岸田吳服店齊名，金越吳服店主越智兵五郎，為了救濟貧民，捐贈位於八堵車站前約3千坪的土地給當時的基隆市府，基市府設立這件紀念在1933年設立「越智兵五郎捐地紀念碑」。

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據文史工作者指出，座紀念碑原本並不是豎立在加油站，而是從八堵火車站移過去的。基隆市文化觀光局也不了解有這麼1座碑文，只有部分在地的文史工作者知道有這座紀念碑，因此也沒有文資身分。

基隆中學盧姓老師指出，2020年基中文資社在加油站訪談，這座紀念碑原本立在八堵火車站斜對面，早年原為志信運輸貨櫃用地，後轉為加油站時，因妨礙到加油設備，有陣子是倒的，因具有歷史紀念價值，打電話給志信運輸相關人員，提醒古蹟有保存的必要，後來立在加油站一側。

加油站人員指出，因進行相關工程，拆除及整原有的地上物，附近民眾提醒，指這座石碑可能是古蹟，工程業者也不敢大意，就將這座石碑移到加油站後方山區，除石碑已與底座分離外，並沒有破壞。

基隆市文觀局表示，今天上午已有文史工作者提報「歷史建築：碑碣」，文觀局將啟動文資追蹤程序，後續將先辦理實物勘查，評估其文資價值，再進行相關的審查會議。

基隆市議員陳冠羽指出，八堵車站附近曾經是基隆市重要鐵工業及交通運輸樞紐，但諸多歷史隨著城鄉發展早已難以辨認。「越智兵五郎捐地紀念碑」是少數可以回憶且透過文史老師訴說八堵發展的重要史料，希望市府文觀局能妥善對待，通過文資審議留存。

1933年基隆市政府在八堵火車站附近設立的「越智五郎捐地紀念碑」，被發現移置在山邊小角落，紀念碑與底座分離。（記者盧賢秀攝）

基隆八堵區某加油站施工整地，將1993年設立的「越智兵五郎捐地紀念碑」移置他處。（記者盧賢秀攝）

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