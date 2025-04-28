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    農水署導入電子巡檢系統 農水設施搶修更即時

    農田水利署於全國共17個水利管理處都導入電子巡檢系統。（農田水利署提供）

    農田水利署於全國共17個水利管理處都導入電子巡檢系統。（農田水利署提供）

    2025/04/28 11:22

    〔記者楊媛婷／台北報導〕國內即將進入汛期，農業部農田水利署今（28日）表示，已完成全國所有農田水利設施檢查與修繕，另為即時掌握水路情況，也在全國17個農田水利管理處導入「電子巡檢系統」，透過行動裝置搭配GIS定位功能與巡檢表單作業，巡檢員可即時記錄現場情形，搶修更迅速。

    國內的灌排圳路長度約7萬多公里，農田水利構造物超過20萬座，還有11座農業水庫，隨各地農田水利會改制為農田水利署後，汛期前農水署都會透過年度三級巡檢制5EA6，由下而上逐級檢察個重要農水設施，農水署表示，已完成今年度農田水利巡檢作業，也盤查各類問題，包括渠道結構破損、植生阻塞、控制閘門機具老化等，皆已列入優先改善項目，以減少天災發生時對農業生產的衝擊，亦確保農業灌溉用水供水正常。

    農水署署長蔡昇甫進一步指出，過去巡檢都倚賴巡檢員自行填報，為確保巡檢工作落實並即早搶修設施，去年開始就導入電子巡檢系統，目前全國17處農田水利管理處都已導入該系統，該系統透過行動裝置搭配GIS定位功能與巡檢表單作業，巡檢員可即時記錄現場情形，並同步回傳資料至管理平台，提升巡檢效率，並加強後續問題追蹤及派工維修效能。

    蔡昇甫進一步指出，透過該系統，可更進一步蒐集農田水利設施可能出現的問題數據資料，進一步掌握熱區，可針對該區加強所需要的農田水利設施防護工程等，另該系統安裝時都有考量天災環境，並通過去年3個颱風考驗。

    至於農民關切的今年上半年水情部分，蔡昇甫表示，得益於雨勢挹注，上半年的水情樂觀，供應灌溉無虞。

    農田水利署於全國共17個水利管理處都導入電子巡檢系統。（農田水利署提供）

    農田水利署於全國共17個水利管理處都導入電子巡檢系統。（農田水利署提供）

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